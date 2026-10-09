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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、アトランタ・ブレーブスとのディビジョンシリーズ第2戦で2回を無失点に抑えたものの、四死球で無死満塁のピンチを招いた。結果的には失点を防いだが、昨季のポストシーズンで見せた圧倒的な投球とは異なる姿だった。米メディア『ドジャース・ウェイ』のドリュー・コック記者が10月5日（日本時間6日）に言及した。



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佐々木は1-3と2点を追う8回に登板。下位打線との対戦だったが、先頭のロウディ・テレス内野手に5球で四球を与えた。続くオースティン・ライリー内野手に対しては死球を与え、無死一、二塁とさらに苦しい状況を招いた。



犠打で走者を進められた後は、ドレイク・ボールドウィン捕手を申告敬遠。無死満塁でロナルド・アクーニャJr.外野手を迎える絶体絶命の場面となったが、佐々木は併殺打に仕留めて無失点で切り抜けた。



9回は一転して安定し、マット・オルソン内野手、オジー・アルビーズ内野手、マイケル・ハリス外野手を三者凡退。最終的には2回無失点で役割を果たした。



この日の登板内容についてコック氏は「シーズン中盤以来メジャーリーグの試合に出場していなかったテレスに5球で四球を与えてしまったことは、ポストシーズン初登板となる佐々木に対して、ロバーツ監督が期待していた結果ではなかった」と言及した。



無失点で切り抜けたものの、満塁のピンチを招いたのは事実だ。昨季のポストシーズンで圧倒的な投球を見せただけに、今季の佐々木にかかる期待はさらに大きなものとなっているようだ。











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