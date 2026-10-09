DeNAは9日、10月10日（土）〜12日（祝・月）に横浜スタジアムで開催する「2026 JERA クライマックスシリーズ セ ファーストステージ」のパブリックビューイングに出演するスペシャルゲスト決定を発表した。
第1戦の10月10日（土）は、野村弘樹氏と元木大介氏、第2戦の10月11日（日）は、山口俊氏と中島裕之氏が登場。
各日、横浜DeNAベイスターズOBのゲストと読売ジャイアンツOBのゲストには、ファンと同じビジョンを見ながら、クライマックスシリーズの戦いを解説してもらう。
DeNAは9日、10月10日（土）〜12日（祝・月）に横浜スタジアムで開催する「2026 JERA クライマックスシリーズ セ ファーストステージ」のパブリックビューイングに出演するスペシャルゲスト決定を発表した。
第1戦の10月10日（土）は、野村弘樹氏と元木大介氏、第2戦の10月11日（日）は、山口俊氏と中島裕之氏が登場。
各日、横浜DeNAベイスターズOBのゲストと読売ジャイアンツOBのゲストには、ファンと同じビジョンを見ながら、クライマックスシリーズの戦いを解説してもらう。
本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。