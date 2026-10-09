DeNAは9日、10月10日（土）〜12日（祝・月）に横浜スタジアムで開催する「2026 JERA クライマックスシリーズ セ ファーストステージ」のパブリックビューイングに出演するスペシャルゲスト決定を発表した。

第1戦の10月10日（土）は、野村弘樹氏と元木大介氏、第2戦の10月11日（日）は、山口俊氏と中島裕之氏が登場。

各日、横浜DeNAベイスターズOBのゲストと読売ジャイアンツOBのゲストには、ファンと同じビジョンを見ながら、クライマックスシリーズの戦いを解説してもらう。