DeNA、CSパブリックビューイングのゲスト決定！　野村弘樹氏、元木大介氏…









横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズは9日、10月10日から12日に横浜スタジアムで開催する「2026 JERA クライマックスシリーズ セ ファーストステージ」のパブリックビューイングに出演するスペシャルゲストを発表した。



第1戦が行われる10月10日は、DeNA OBの野村弘樹氏と巨人 OBの元木大介氏が登場。第2戦の11日は、山口俊氏と中島裕之氏が出演する。



各日、DeNAと巨人のOBがファンと同じビジョンを見ながら試合を生解説するほか、来場者から募集した質問にも答える予定となっている。



なお、10月12日のスペシャルゲストについては後日発表される。



パブリックビューイングは横浜スタジアムのグラウンド内で開催され、入場は無料。試合の放映に加え、イニング間イベントや、DeNA勝利時には「Victory Celebration」、ヒーロー選手とのZoom中継も予定されている。



試合開始は10日、11日、12日が14時。13日は予備日として18時開始が予定されている。













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【了】