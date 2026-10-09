8日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢明彦氏と笘篠賢治氏が、DeNAとのCSファーストステージで先発が予想される井上温大と竹丸和幸について言及した。

番組MCを務めた野村弘樹氏が「ファーストステージは当然初戦勝った方が有利。2戦目投げる投手が一番大事だと思っていて、というのは初戦勝って、2戦目勝てば2試合でおわる。ファイナルに有利になる。初戦負けると、2戦負けたらない。2戦目は絶対に勝たないといけない試合だと思っていて、予想ですけど竹丸が2戦目でくるならキーマン。ジャイアンツの投手だったら竹丸投手だと思いましたね」と竹丸をキーマンに挙げた。

大矢氏は「1戦、2戦目どっちかなと考えたんですけど、井上が先に行った方がDeNAは全く手が出ないでシーズン終わった。１個勝った方が竹丸は2戦目投げやすいと思う。野村さんが再三おっしゃっているんだけど、1戦目勝った方がとても有利。1戦目負けても2戦目井上でという考えよりも、1戦目を一番ベストな方法で取ると考えるので先に井上いくと思います」と予想した。

一方、笘篠氏は「井上は7試合投げて5勝１敗。圧倒的でしょう。1戦目、2戦目であっても、いろんな考え方ができますよね。竹丸、井上でどーんと終わってしまう。お互いそういう感じだと思うんですよね。阪神からすると3試合戦ってくれ。なんとか2戦でかたをつけたい両チーム」と、初戦に竹丸、2戦目の井上の先発を予想した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』