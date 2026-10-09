







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間8日、アトランタ・ブレーブスとのナリーグ地区シリーズ第4戦に4-1で勝利し突破を決めた。この試合ではアンディ・パヘス外野手が勝負を決めたが、いい意味で予想を裏切ったようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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1-1と両チーム同点で迎えた7回2死満塁。ここで第3打席を迎えたパヘスは、フルカウントから投じられた内角のストレートをスイング。打球は中堅方向へ抜ける値千金の勝ち越し2点タイムリーとなった。



同メディアは「ドジャースは2死満塁のチャンスを迎えたが、パヘスは試合前まで得点圏では13打数無安打だった。ほとんどのファンは、チームを救い出すのが彼だとは思っていなかっただろう。しかし、彼はやってのけた。レギュラーシーズンでも素晴らしい活躍を見せていたが、これが彼のキャリアで最も重要な一振りだったと言っても過言ではない」と言及。



続けて、「第1戦と第2戦で無安打に終わったパヘスについて、デーブ・ロバーツ監督は先発から外すことを検討したかと尋ねられた。答えはノーだった。同監督は今ポストシーズン、ファンから疑問の声が上がるような発言を既にしているが、今回の判断は正しかった。他球団のファンも含め、多くの野球ファンが謝罪せざるを得ないだろう」と記している。











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