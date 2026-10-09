8日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢明彦氏と笘篠賢治氏が、西武－日本ハムのクライマックスシリーズ・ファーストステージを展望した。

番組MCを務めた野村弘樹氏が「両チームの勝敗でいくと五分。日本ハムはベルーナでものすごく相性が良い。西武の初戦はおそらく平良なんですよ。平良が抑えきってあとは、日本ハムは伊藤だと思うので、ライオンズ打線が得点を挙げられるかどうかという初戦になると思う」と分析。

大矢氏は「平良がまず1戦目とって先手必勝すると西武にもチャンスが出るかなと思うので、平良次第だと思う。考え方は、ジャイアンツの井上と一緒。とにかく1戦目を取る」と話し、「とにかく初戦を取るのが西武にとってものすごく大事。向こうっ気が強いだけど、繊細に投げる。平良の旨味のピッチングが想像できないくらいなんだけど、とにかくいいピッチャーですよね」と期待した。

笘篠氏は「全く同じ考え方です。平良で頭をとって2位の意地をしっかり見せて、ファイナルに進みたい思いだと思いますけどね」と話し、野村氏は「日本ハムはベルーナで勝率も良いし、打っているので、平良対日本ハムになるんでしょうかね」と予想した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』