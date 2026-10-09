







千葉ロッテマリーンズは本日9日12時00分よりマリーンズオンラインストア限定で櫻井ユウヤ内野手と岡村了樹捕手のプロ入り初ヒットを記念したグッズの受注販売を開始することを発表した。







櫻井内野手は 10月2日のソフトバンク戦(ZOZOマリンスタジアム)に先発出場し、7回裏の攻撃でソフトバンク先発の前田悠伍投手よりセンターへプロ入り初ヒットを記録。



岡村捕手は10月5日の埼玉西武戦(ZOZOマリンスタジアム)に先発出場し、2回裏の攻撃で埼玉西武先発の髙橋光成投手よりレフトへプロ入り初ヒットを記録した。



販売する記念グッズは、直筆サイン入りボールの数量限定販売に加え、記念Tシャツやフェイスタオルなど25商品のラインナップとなる。



櫻井ユウヤ内野手は、「初打席からずっと三振ばかりで悔しかったですが、なんとか食らいついてプロ初ヒットが打てました。スタンドからの応援が力になりました！これからもぜひ記念グッズと共に引き続き応援よろしくお願いします！」とコメント。



岡村了樹捕手も、「1軍の初打席で初安打が打てて本当に良かったです！迷わず初球から思いきって振っていきました。一生の思い出となる打席がこうして記念グッズになり、素直にうれしいです。これからもこの思い切りの良さを忘れず、全力でプレーします。ぜひグッズと一緒に、これからも熱いご声援をお願いします！」と喜びの声を上げた。



櫻井ユウヤ内野手と岡村了樹捕手のコメントと商品一例は次の通り。



＜櫻井ユウヤ内野手･岡村了樹捕手「プロ入り初ヒット記念グッズ」商品一例＞

・直筆サイン入りフォトファイル(限定99個、証明書付き)：17,000円

・直筆サイン入りボール(限定9個、証明書付き)：50,000円

・フェイスタオル(デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ)：2,000円

・Tシャツ(デザイン:メインビジュアル･直筆メッセージ/カラー:ブラック、ホワイト/サイズ：S、M、L、XL) 3,800円



※全て税込み。販売はマリーンズオンラインストアにて本日12時00分より10月18日23時59分まで受注しています。



※その他の詳細はマリーンズオンラインストアにてご確認ください。※直筆メッセージデザインはプリントデザインです。







































【写真】岡村了樹捕手 プロ入り初ヒット記念フェイスタオル





[caption id="attachment_294535" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]





































価格：

16,500円





（2026/10/08 16:44時点 ）



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