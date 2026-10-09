8日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢明彦氏と笘篠賢治氏が、巨人－DeNAのクライマックスシリーズ・ファーストステージを展望した。

番組MCを務めた野村弘樹氏が「おそらくジャイアンツは先発が井上、DeNAは東だと思うんですけど、DeNAからすると井上を打てていない。DeNA目線で行くと井上を打てるかどうか、ジャイアンツから言うと井上がレギュラーシーズン通り抑えるかどうか、この初戦だと僕は見ている」と予想。

大矢氏は「もちろん、その通りですね」と野村氏の考えに同調し、「DeNAからするとおそらく1戦目に東をぶつけるでしょうけど、東がゼロでジャイアンツ打線を抑えていくゲームになっていかないとなかなか勝てないと思いますね。1戦目に東で落としちゃうとちょっと厳しくなる気がしますね」と指摘した。

笘篠氏は「DeNAは東で決まりだと思うんですよ。巨人は竹丸でいって、2戦目に井上。竹丸で取れたらポンポンといける。2戦目後がないプレッシャーにルーキーは大変ですよね。1戦目の方が逆に思い切って投げさせることができる。それも一つの勝負手かなと見ている」と自身の考えを述べ、野村氏は「考え方ですよね」と話した。

大矢氏はこれを受けて、「笘篠さん流に考えると、1戦目東外すのはどうかなと考えてしまう」とポツリ。野村氏は「お互い、探り合いになっていますよね。とはいえ、予告先発ですからね。明日になればわかる」と話していた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』