中日は9日、球団オフィシャルパフォーマンスチーム「チアドラゴンズ 2027」新メンバーのオーディションを開催すると発表した。

「チアドラゴンズ」はバンテリンドーム ナゴヤ公式戦および地方ホーム試合などに出演し、パフォーマンスでチームを全力で応援。

また、ファンサービスやステージパフォーマンスなどで球場イベントを盛り上げるほか、メディア・ SNS・各種イベントへの出演、さらには学校訪問など地域交流活動など様々な場所で活躍している。

▼ 応募資格

・2027年4月2日時点で、満 18歳以上の女性（2027年 3月高校卒業見込みの方は可。未成年者の方は保護者の同意が必要です）

・2027 年度にバンテリンドーム ナゴヤで行われる公式戦全試合に参加できること（ただし、全メンバーが全試合に出場できるとは限りません）

・合格後の 2027 年 1 月～2027 年 3月の練習およびリハーサル・研修（約 30 日程度）とシーズン中の合同練習（月約 2 回程度）すべてに参加できること

・特定のプロダクションに所属されていない方

・チアドラゴンズとしてドラゴンズを応援する一員になりたいという気持ちの強い方※ 応募に際し、ダンス経験および経験の長短は不問ですが、経験者は優遇いたします

▼ 応募方法

① 応募事項をご入力ください。

※必要事項を記入したもの。未成年者は保護者の同意を明記してください。

② 写真データ3種を添付してください。【必須】

※ボディーラインがわかる服装で 3 ヶ月以内に撮影した全身・上半身の写真と、私服を着用した全身の写真を各 1 枚（モノクロおよび反転されていない自撮りは不可）

③ 60 秒以内の動画を添付してください 【必須】

※バットマン・ダブルターン・ジャンプを含めたコンビネーションのパフォーマンス動画

（※横向き撮影のもの。縦撮り不可）

※パフォーマンスは 40 秒以内で収録してください

※曲はフリー、服装はボディーラインが分かるもの

※ダンス前にご自身の氏名を発声してください

応募締切：2026 年11 月12 日（木）15：00 締め切り