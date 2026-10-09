楽天は9日、中島大輔外野手が8日に千葉県内の病院で左膝自家骨軟骨柱移植術および外側膝蓋支帯切離術、右膝蓋靭帯滑膜切除術を行ったと発表した。今後は、回復状況を見て復帰を目指す。

中島はプロ2年目の今季、シーズン序盤は状態が上がらなかったが、尻上がりに調子を上げていき2年連続で規定打席に到達。打率は1年目の昨季を上回る.274をマークした。今季は125試合に出場して、打率.274、5本塁打、27打点、11盗塁、OPS.715だった。