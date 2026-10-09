ユウクリが運営する調査機関「クリエイターワークス研究所」は、「27卒美術系学生の就職活動実態調査」の結果を発表した。同調査は9月、全国の美大・芸大(以下 美術系大学)20校を対象に、インターネットで実施した。

採用企業側からの要望や選考プロセスの変化について

採用企業側からの要望や選考プロセスの変化で、ここ1～2年で特に強く感じる変化について尋ねたところ、「インターンシップの段階から高いレベルのポートフォリオや応募書類で選考を行う企業が増えた」(50.0%)が最も多く、「単なる『作品の完成度』だけではなく、『制作プロセス・意図の言語化』を求める企業が増えた」「選考で学生に求めるレベル感が高くなっている企業が増えた」(45.0%)が同率2位となった。

直近の選考(面接)において、企業側から特に深掘りされたり、頻繁に問われたと感じるテーマについて聞くと、75.0%が「チーム制作やグループワークにおける自分の役割やコミュニケーション能力」と答えた。

AIが学生の就職活動(ポートフォリオ制作、書類作成、面接、企業の選考基準など)に与えている影響や変化について、自由記述で答えてもらったところ、「生成AIツールの利用に対する抵抗感や習熟度に個人差がある」「多くの学生がエントリーシート等の応募書類作成に生成AIツールを活用することで、記述内容の具体性や独自性が不十分な書類も増えている」といった声が寄せられた。