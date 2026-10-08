とにかく明るい安村(TONY)、ウエスP(WES-P)、市川こいくち(GASSY)によるコメディユニット「THE TOKYO IDIOTS」。2025年に正式結成され、これまでシドニー、釜山、アデレードなど海外のコメディフェスに出演してきた3人が、8月には「エディンバラ・フェスティバル・フリンジ」に初参加。4日間で全4公演を行い、約400人を動員した。

安村の「全裸ポーズ」、ウエスPの「テーブルクロス引き」、市川の「おなら芸」と、いずれも言葉に頼らず、身体ひとつで笑いを生み出す芸を武器にする3人。海外の観客を相手にすることで、改めて見えてきた日本との違いとは。そして、なぜこの3人が一緒にステージに立つと強いのか。

10月10日には、大阪・なんば広場を中心に開催される「OSAKA COMEDY FESTIVAL 2026」にも出演するTHE TOKYO IDIOTS。世界を舞台に挑戦を続ける3人に、ユニット結成の経緯から海外での手応え、そしてこれからの野望まで聞いた――。

「“TOKYO YABAI BOYS”は恥ずかしい(笑)」

――まず、THE TOKYO IDIOTSはどのようにして結成されたのでしょうか?

安村：僕が『Britain's Got Talent』に出て、2023年にファイナリストになったんです。海外の反応がすごくて、「これは海外でやったほうがいいんじゃないか」という話になって、2024年にロンドンで1時間の単独ライブをやることにしました。ただ、さすがに1人で1時間持たせるのは大変なので、ウエスPと市川にゲストで出てもらったんです。

――なるほど。

安村：もともと2人もヨーロッパの『Got Talent』シリーズで結果を出していたので。ためしに3人でやってみたら、ものすごく相性がよくて。そこから海外の他の場所でも3人で1時間のライブをやりだして。で、2024年にシドニーでライブをやったとき、吉本の社員さんから「この3人でユニットを組んだらいいんじゃないですか」と言われたんですよ。

市川：最初に出てきた名前が「TOKYO YABAI BOYS」だったんです。

ウエスP：それはさすがにちょっと……(笑)

安村：外国人に「YABAI! YABAI!」って言わせたかったみたいなんですけど、やっぱりちょっと恥ずかしいよね(笑)

市川：そこから自分たちでもいろいろ考えて、「THE TOKYO IDIOTS」になりました。

――「バカ」「まぬけ」といった意味の「IDIOT」という言葉を入れたのは、かなり振り切っていますね。

安村：僕らのコンセプトが「デンジャラスでクレイジー、そして最高にくだらない」なので。3人とも、海外でやっている芸が、そもそも日本でも「くだらない」と言われるようなものじゃないですか。

市川：でも、その「くだらない」が海外だと、意外とすごく受け入れてもらえるんですよね。

海外の客は「笑わせてもらう」より「一緒に笑う」

――海外での公演を重ねるなかで、日本のお客さんとの違いを感じることはありますか?

安村：全然違いますね。日本のお客さんって、もちろん笑ってくれるんですけど、海外のお客さんは自分から「Fuuuu!」とか「Yeah!」って声を出して、どんどん参加してくるんです。

市川：その場を一緒に楽しもうとしてくれる感じがあります。

ウエスP：「笑わせてもらう」というより、「率先して笑いにいく」感じなんですよね。

安村：海外のフェスって、スポーツ観戦みたいな雰囲気になることもあるんです。お酒を飲みながら、みんなで「イエーイ!」って盛り上がって、終わったあと僕ら3人もずっとテンションが上がりっぱなしなんですよ。

ウエスP：あの大きな歓声を聞くと、「また海外に行きたい!」って思いますね。

――そもそも、3人の芸はなぜ海外で伝わるのでしょうか?

ウエスP：僕は、別に最初から海外を狙っていたわけではなくて。たまたま動画を出していたら、なぜか海外からの反応がよくて。それが『Got Talent』のオファーにつながったんです。たぶん、見た瞬間に何をやっているのかわかるからだと思います。

市川：言葉がなくても成立する。

安村：そう。僕らの芸って、説明がいらないんですよ。安村が脱いで、こいくちがおならして、ウエスPが危ないことをする。それだけ(笑)

ウエスP：海外のフェスって、スタンダップコメディ、ジャグリング、マジック、歌、ナイフや火を使ったパフォーマンスとか、いろんな人が出てくるんです。そのなかで僕らみたいなのは、あまりいない。

市川：だから「なんだ、こいつら?」ってなるんですよね。