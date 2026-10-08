







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間7日、アトランタ・ブレーブスとのナリーグ地区シリーズ第3戦に3-1で勝利した。フレディ・フリーマン内野手にとっては、ポストシーズンでは初となる古巣本拠地での試合でもあったが、ファンの手厳しい反応に理解を示した。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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同メディアは「火曜日はフリーマンにとって、ビジター選手としてアトランタで戦う初めてのプレーオフとなった。普段はブレーブスファンから歓声を浴びているが、今回はそうではなく、打席に入るたびにところどころからブーイングが飛んだ。彼はファンが冷たい反応を示す理由を理解しており、それを悪く思ってはいない」と言及。



続けて、「僕たちは試合に勝とうとしているし、彼らも自分たちのチームに勝ってほしいと思っている。グラウンドに出ると、本当にものすごく大きな音なので、何を言っているのかはほとんど聞こえない。ただの騒音として聞こえるだけだ。10月に僕に歓声を送ってくれたらむしろ驚くよ。だから、それでいいんだ。わだかまりはまったくない」



同戦ではPS第2号となるソロ本塁打を放っているフリーマンだが、割り切ってプレーしていることが結果につながったのかもしれない。











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