「大舞台のために生まれてきた」村上宗隆、第4戦の本塁打予想で期待大！　…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、8日（日本時間9日）に行われるクリーブランド・ガーディアンズとのア・リーグ地区シリーズ（ALDS）第4戦を前に、試合で本塁打を放つ選手の予想で両軍最短のオッズに設定された。シリーズ突破に王手をかけた一戦で、村上の一発に期待が集まっていると、米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

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同メディアのライアン・ギルバート記者は、スポーツベッティング大手ドラフトキングスで「+419」となっている村上の本塁打を推奨し「彼はすでに今ポストシーズンでパーカー・メシック投手から一発を放っている」と伝えた。



同じ左腕から打球速度111.5マイル（約179.4キロ）の単打も記録しているという。



村上がメシックから放った一発は、シリーズ第1戦で生まれたものだ。



その試合の4回に93.4マイルのシンカーを捉えたツーランホームランは打球速度112.2マイル（約180.6キロ）、飛距離440フィート（約134メートル）を記録。











今ポストシーズンで最も強い打球だったとされる。



レギュラーシーズンの村上は127試合に出場し、打率.207、35本塁打、77打点という成績をマーク。



ホワイトソックスにとっては、本拠地でシリーズ突破を決めれば120年ぶりとなる。



ギルバート記者は村上を「大舞台のために生まれてきた」と評し、本拠地でのシリーズ突破を狙うチームの中で「村上が大仕事をやってのける」と見込んでいる。



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