







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が、アトランタ・ブレーブスとのディビジョンシリーズ第3戦で5番に下がることになった。クリス・セール投手との相性や直近の不振を踏まえた措置で、大谷自身も打順変更を受け入れているという。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が10月6日（日本時間7日）に言及した。



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大谷が5番を打つのは2020年以来のことだ。通算ではセール相手に15打数で安打3、打点1にとどまっており、さらに左膝と右腕の問題を抱えている。



直近2試合でも8打数でわずか安打2。ボール球を追う場面や空振りが多く、本来の打撃とは異なる内容が続いていた。



こうした状況を受け、デーブ・ロバーツ監督は大谷を5番へと降格させた。本人とも話し合ったというが、大谷も自らの不振を十分に理解していたという。



異例の大谷の5番起用について、エスピナル氏は「ロバーツ監督は成績に応じて大谷の打順を上下させることができ、大谷も自分がベストの状態ではないと自覚している。ドジャースがセールとの対戦に備える中、自分の能力に自信を持っているにもかかわらず大谷は謙虚な姿勢を保ち、打順を下げることに前向きだ」と言及した。



レギュラーシーズンから不振が続いていた大谷だが、5番打者としての出場には驚きだ。それほど大谷はドジャース打線に名を連ねるべき選手であるということであり、1日でも早い復調を願うしかない。











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