







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、アトランタ・ブレーブスとのディビジョンシリーズ第2戦で期待された結果を残せずにいる。デーブ・ロバーツ監督は、左膝や右上腕二頭筋の問題を抱える大谷が無理をしている可能性に言及した。米メディア『ボラ・ビップ』のマティアス・パーシュー記者が10月5日（日本時間6日）に報じている。



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大谷は第2戦でわずか単打1本にとどまり、本来の爆発力を十分に発揮できなかった。9月には膝と右上腕二頭筋の問題によって負傷者リスト（IL）入りしており、現在も100％の状態ではないとみられている。



また、最近の故障の影響は大谷の打撃だけでなく、持ち味である走塁面にも表れていると指摘された。ポストシーズンで本来の姿を取り戻せるかが、ドジャースにとって大きな焦点になる。



ドジャースは本拠地での最初の2試合を1勝1敗で終え、シリーズはタイとなった。大谷はドジャース打線の中心であり、ワールドシリーズ進出を目指すうえで復調は大きな意味を持つ。



心配される大谷の状態について、ロバーツ監督は「彼が完璧な状態ではなく、無理をしすぎているのかどうかは分からない。しかし、この時期、完璧な状態の選手などいないものだ」と言及した。



確かにシーズン終盤にコンディションが良好な選手は少ないだろう。しかし、二刀流としてどの選手よりも負担がかかっていた大谷に無理をさせることが正解なのかは疑問が残る。











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