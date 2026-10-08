







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、アトランタ・ブレーブスとのディビジョンシリーズ第4戦で4番に起用された。直近の不振を受けて打順を動かされているが、スタメンで起用することには疑問の声もある。米メディア『クラッチ・ポインツ』のロレンツォ・J・レイナ記者が10月7日（日本時間8日）に言及した。



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大谷はこれまで1番で起用されることが多かったものの、第3戦では5番まで打順を下げられた。ドジャースは序盤から長打力を生かす形を続けてきただけに、こうした打順変更は異例だった。



それでも第4戦では1つ打順を上げ、4番で起用された。ドジャースは打順の調整を続けながら、大谷が本来の打撃を取り戻すきっかけを探している形だ。



デーブ・ロバーツ監督は「彼の才能と真摯な姿勢を考えれば、必ず調子は戻ると確信している。我々が試合に勝ち続けることこそが重要であり、そうすればいずれ彼は本領を発揮してくれるはずだ」と語った。



不振が続く大谷について、レイナ氏は「一部のファンは、レギュラーシーズン終盤の怪我から、彼が完全に回復したのかどうか疑問を抱いている。一方で、球団とロバーツ監督としては、4番打者として彼に再び火をつけることを目指している」と言及した。



シーズンの大半を万全なコンディションで戦えなかった大谷。これまでにないほど不振の時期が続いているが、なんとかワールドシリーズ3連覇を達成するためにも、残り少ない試合数で復調のきっかけをつかんでほしい。











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