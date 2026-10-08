







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間8日、アトランタ・ブレーブスとのナリーグ地区シリーズ第4戦に4-1で勝利し突破を決めた。この4試合では投手陣が踏ん張りを見せたが、相手を率いるウォルト・ワイス監督も脱帽しているようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。



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同シリーズのドジャースは4戦合計で8失点と、ブレーブス打線に付け入る隙を与えず。打線が今一つだったため接戦続きだったが、投打がかみ合えばますます勢いづいていくことが濃厚だ。



同メディアは「ワイス監督は第4戦で敗れシーズン終了となった後、ドジャース投手陣の層の厚さを称賛した」としつつ、「彼らが3年連続のワールドシリーズ（WS）優勝を目指しているのには理由がある。投手陣が次々と襲いかかってくるからだ」という同監督のコメントを紹介。



続けて、「ブレーブスは今シリーズを通じて、得点圏で23打数1安打に終わった。また、ドジャースは最後の2試合で、ブレーブスの得点をいずれも1点に抑えた。こうした投球によって、ブレーブスは何度も追いかける展開を強いられ、攻撃でプレッシャーをかける機会も限られた」と記している。











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