甲子園優勝校を追い詰めた元高校野球監督が「お父さんコーチ」になって考えた、デキる選手を育てる方法！ 今回は、お家の中でもできる練習メニューを紹介します。

私が子どもの頃と違って、今は公園など多くの屋外施設でボール遊びが禁止されています。学校から帰ってきた子どもが野球の練習をしたくても、そもそもボールを使える場所がないという現実があります。

だからこそ、自宅など屋内でも取り組める練習メニューは、現代の子どもたちにとってとても大切です。今回は、お家の中でもできる、身体の使い方を向上させるドリルを紹介します。

＜きれいなスイングパスを作るドリル＞

＜用意するもの＞

・プラバット（プラスチック製の玩具のバット）

・穴あきプラボール（カーテンなどの布に向かって打つために使用）

・椅子

「スイングパス」とは、バットを振ったときにバットの先端が通る軌道のことです。バットが体から大きく離れて遠回りすると、ボールをうまく捉えにくくなります。今回は、バットが体の近くをスムーズに通る、きれいなスイングパスを身につけるための2つの練習を紹介します。

【1】スプリットハンドグリップでトスバッティング

「スプリットハンド」とは、両手を離してバットを握る持ち方です。この持ち方にすると、バットを握ったときに下になる手（ボトムハンド）と、上になる手（トップハンド）をそれぞれ意識しやすくなります。

また、両手の間にすき間を作ることで、手首だけでバットを操作するのが難しくなります。そのため、手首だけでバットを無理に返してしまう、いわゆる「手首でこねる」動きを防ぎやすくなるというメリットもあります。

・下側の手（ボトムハンド）は、いつも通りグリップの下の方を握ります。

・上側の手（トップハンド）は、グリップの一番上あたりを握ります。両手の間は、拳2個分くらい空けるイメージです。

・振るときは、下側の手が腰の方へ大きく下がらないように注意しましょう。また、バットが体から大きく離れて遠回りしないように意識します。

＜チェックポイント＞

お子さんが振ったときに、両手が腰の方へ大きく下がっていないか、バットが体から離れて遠回りしていないかを見てあげましょう。

【2】グリップを極端に短く持ってトスバッティング

次は、バットをいつもより極端に短く持って打つ練習です。短く持つことで、バットを体の近くに通しやすくなります。

構えたときにバットが背中側へ大きく倒れてしまうと、振り出したときにバットが体から離れ、ボールまで遠回りしやすくなります。この練習をすると、そうした動きにも気づきやすくなります。

・両手でグリップの一番上を握ります。

・強く振ることよりも、バットを体の近くに通すことを意識しましょう。バットが体から離れると、握っている両手の位置も下がりやすくなります。できるだけ手の位置を高く保ったまま振ることがポイントです。

・この練習の目的は、強く振り切ることではありません。ボールにバットが当たる瞬間（インパクト）までの、バットの通り道を整えることが目的です。ボールに当たった後よりも、当たるまでの動きを大切にしましょう。

＜チェックポイント＞

強く振れているかではなく、バットが体の近くをスムーズに通っているか、両手の位置が大きく下がっていないかを見てあげましょう。

【1】と【2】を交互に行うことで、バットが体の近くを通る、きれいなスイングパスを意識しやすくなります。

今回の写真や動画では、大人がボールを軽く投げて打つ「トスバッティング」を行っていますが、スタンドの上にボールを置いて打つ「ティーバッティング」でも効果的です。

撮影協力：中野セネタース

伊豆原真人（いずはら・まさと）

野球指導者。高校数学科教員。令和４年12月で神奈川県立川和高校野球部監督を降りて令和５年４月に異動。現在は長男野球部の保護者としてサポートしながら幼小学生〜大学社会人まで幅広く指導中。高3、中2、小4の球児の父親。