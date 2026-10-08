FC大阪は8日、2026／27明治安田J3リーグ第15節のロアッソ熊本戦について、開催日の変更およびキックオフ時間、開催スタジアムが決定したことを発表した。

当初、11月3日（火・祝）に予定されていた同試合は、11月4日（水）の開催に変更。14時00分キックオフで、会場は大阪府吹田市の『万博記念競技場』となる。FC大阪は開催会場が未定となっていた同試合について、開催日の変更と会場決定を発表し、入場券の発売や席割りなどについては改めて案内するとしている。

FC大阪はホームスタジアムを『東大阪市花園ラグビー場』としている一方で、今季、ホームゲームの開催会場を巡って複数回の調整を迫られている。

その最初のケースとなったのが、第3節のFC琉球だ。当初は開催日、キックオフ時刻、スタジアムが未定となっており、FC大阪は7月24日、ギラヴァンツ北九州がホームスタジアムとして使用している『ミクニワールドスタジアム北九州』での開催を発表。さらに、第10節のツエーゲン金沢戦も、当初のJリーグ日程では開催候補日が10月10日（土）または11日（日）とされていたなか、9月4日付で、同試合の開催日を10月9日（金）、キックオフを19時00分、会場を『たけびしスタジアム京都』とすることを発表した。

また、2026/27Jリーグヤマザキビスケットルヴァンカップ1stラウンド1回戦のヴァンフォーレ甲府戦は、9月2日に『たけびしスタジアム京都』で開催された。2回戦のアビスパ福岡戦についても、ホームタウンである東大阪市、さらには関西圏での開催が叶わず、試合開催まで3週間を切った9月9日、レノファ山口FCがホームスタジアムとして使用している『維新みらいふスタジアム』での開催が明かされていた。

そして今回、第15節のロアッソ熊本戦についても、開催会場が『万博記念競技場』に決定。開催まで1カ月を切ったなかでの発表となったことに加えて、当初は祝日開催だったものの、平日開催への変更を余儀なくされ、さらには14時00分キックオフとなることも伝えられた。

ホームスタジアムの『東大阪市花園ラグビー場』以外でのホームゲーム開催に加え、複数試合で開催日や会場の決定に時間を要する状況が今季続いているなか、今回の熊本戦の開催日変更、およびキックオフ時間、開催スタジアムを受けて、近藤祐輔代表取締役社長は、クラブを通して次のようにコメントを発表している。

「今回の開催日の変更およびスタジアム決定のお知らせにあたり、開催まで約1か月を切ったこの時期での発表となりましたことを、FC大阪を応援してくださるファン・サポーターの皆様、ロアッソ熊本のクラブ関係者、選手・スタッフの皆様、そしてロアッソ熊本ファン・サポーターの皆様に、心より深くお詫び申し上げます」

「FC大阪のファン・サポーターの皆様には、ホームタウンである東大阪市・花園から離れた万博記念競技場での開催となったことに加え、当初予定していた3日（祝）から4日（水）での開催となり、仕事や学校、ご家庭の事情など、それぞれの日常がある中で、「応援に行きたくても行くことができない」という方が多くいらっしゃることを、クラブとして大変申し訳なく思っております」

「また、ロアッソ熊本のクラブ関係者、選手・スタッフの皆様、そして、熊本から大阪まで応援にお越しいただくロアッソ熊本ファン・サポーターの皆様にもご案内が遅くなりましたことを深くお詫び申し上げます」

「特に、熊本から大阪まで応援にお越しいただくロアッソ熊本ファン・サポーターの皆様には、遠方への移動に加え、平日の昼間の開催となることで、お仕事やご予定の調整など、通常のアウェイゲーム以上のご負担をお願いすることになります」

「遠方からクラブを応援するために足を運ぼうとしてくださる皆様のお気持ちを考えれば、今回の開催日時および会場の決定・発表が遅くなったことを、クラブとして重く受け止めております。心よりお詫び申し上げます」

「そのような中、関係各所の皆様から多大なるご理解とご協力をいただき、万博記念競技場で試合を開催できる運びとなりました。開催に向けてご尽力いただいたすべての皆様に、心より御礼申し上げます」

「ホームゲームを安定して開催することは、プロサッカークラブとして果たすべき責任であると考えております。今回だけの問題ではなく、これまで繰り返してきた課題であることを真摯に受け止め、開催会場の確保、関係各所との調整、そして情報発信のあり方を含め、クラブとして改善に取り組んでまいります」

「11月4日、スタジアムまで足を運んでくださる皆様に対しては、感謝の気持ちを持ってお迎えし、「来てよかった」と思っていただける一日となるよう、クラブ一丸となって準備してまいります」

「そして、今回スタジアムへ足を運ぶことが叶わない皆様も含め、日頃からFC大阪を支えてくださっているすべての皆様への感謝を決して忘れることなく、クラブとしてこの課題に向き合ってまいります」

「皆様に多大なるご心配、ご不便、ご負担をおかけすることとなりましたことを、重ねて心より深くお詫び申し上げます」

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