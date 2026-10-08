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8日のプロ野球公示で、読売ジャイアンツは皆川岳飛選手を一軍登録から抹消した。







巨人の選手たちの獲得経緯がわかる

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皆川は2025年ドラフト4位で中央大から巨人に入団したプロ1年目外野手。前橋育英高から中央大へ進み、右投左打の外野手としてプロ入りした。



ルーキーイヤーの今季は一軍昇格を果たし、ここまで15試合に出場。19打数3安打、打率.158、0本塁打、0打点、出塁率.200を記録した。一軍で経験を積んだ一方、7三振を喫するなど、限られた打席で結果を残す難しさも味わった。



一方、今季のファームでは84試合に出場し、打率.297、3本塁打、28打点をマーク。276打数82安打に加えて17二塁打、3三塁打を放ち、15盗塁、出塁率.388と、走攻両面で存在感を示した。



本日の抹消により、再登録が可能となるのは18日以降。10日から始まるDeNAとのクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージには出場できなくなった。



二軍では安定して塁に出る力を見せているだけに、その打撃を一軍の投手相手にどう発揮するかが、来季以降に向けた課題となる。















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