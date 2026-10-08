今日の運勢 10月9日（金）「12星座占いランキング」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位？

2026年10月9日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）10月9日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の月野さやか（つきの・さやか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位……？心の中にあった考えを言葉にすることで、一気に流れが動きそう！「こんなこと言っていいかな」と遠慮するより、今の自分の気持ちを素直に伝えることが大切です。今日はずっと打ち明けたかったことを、信頼できる人に話してみて。今まで当たり前だと思っていた価値観が、大きく変わるきっかけがありそうです。昔の自分の正解に合わせなくても大丈夫。「今の私はどうしたい？」を基準に選び直してみて。今日は一つだけ、いつもとは違う選択をしてみましょう。周囲とのバランスを取りながらも、自分の意思を大切にしたい日。人に合わせることで守ってきた関係や場所も、そろそろ形を変える時かもしれません。今日は誰かの意見を聞く前に、自分の答えを一度言葉にしてみるのが◎。本当に大切にしたい人や場所が、はっきりしてきそうです。みんなに好かれようとするより「ここにいると安心する」という感覚を信じてみて。今日は大切な人とゆっくり話したり、一緒に食事をする時間を作ってみましょう。これまでいた場所から少し外へ出ることで、新しい可能性が見えてきそう。予定通りに進まないことがあっても、それが思わぬ方向転換につながるかもしれません。今日は普段選ばない場所や人との交流に飛び込んでみて。自分のやりたいことと、周囲から求められることの間で少し揺れそう。でも、どちらかを無理に我慢する必要はありません。まずは自分の本音を確認することから。今日は「本当はどうしたい？」を紙に書いてから行動してみて。「私がやらなきゃ」と頑張りすぎると、少し疲れが出やすい日。誰かに認められるためではなく、自分が心から楽しいと思えることにエネルギーを使ってみて。今日は結果を気にせず、好きなことを一つ思いきり楽しんでみましょう。きちんと整えてから次へ進みたくなりますが、今日は完璧を待たなくても大丈夫。少し不安定でも動きながら整えていけばOKです。今までの方法にこだわらず「もっと心地よくできない？」と考えて、一つやり方を変えてみて。今まで頑張って築いてきたものだからこそ、手放したり変えたりすることに迷いが出そう。でも、役目を終えたものを持ち続けなくても大丈夫です。今日は予定や仕事を一つ見直して「もうやらなくていいこと」を決めてみましょう。変化よりも安心できる方を選びたくなる日。でも、ずっと大切にしてきたものと、今のあなたが必要としているものは少し違っているかもしれません。今日はクローゼットや持ち物を一か所見直して、今の自分に合うものだけを残してみて。心の奥にしまっていた「好き」「欲しい」「本当はこうしたい」が強く浮かび上がりそうです。抑え込むより、まず自分だけはその気持ちを認めてあげて。今日は損得を考えず、純粋に心が喜ぶことに時間やお金を少し使ってみましょう。周囲の感情や空気を受け取りすぎて、自分の気持ちが分からなくなりやすいかも。今日は無理に誰かに合わせず、一度自分の世界へ戻る時間を作ってみて。静かな場所で「私は何が好き？」と、自分自身に問いかけてみましょう。今日はエネルギーが刺激される日になりそう。今まで安心していた「拠り所」から少し離れて、新しい流れへ向かう日。周囲に合わせるために心の奥にしまい込んでいる「好き」「楽しい」「本当はこうしたい」を外へ出してみましょう。昔の正解ではなく、今の自分が心から喜ぶものを選ぶことが、新しい世界への入り口になりそうです。■監修者プロフィール：月野さやか（つきの・さやか）東京・池袋占い館セレーネ所属。元野村證券トップセールスという異色の経歴を持つ占星術師。自身の人生の転機をきっかけにホロスコープと出会い、星よみによる人生プロデュースの道へ。著書『山芋シンデレラ』。経営者から個人まで幅広くサポートしている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://www.youtube.com/@ataru-uranai