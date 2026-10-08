ティーンエイジ・ファンクラブが語る創作哲学、音楽がつなぐ友情──ライド、ピクシーズ、スピッツとの縁

9月22日に有明アリーナで開催されたイベント「ロク漫祭 ～SPITZ 草野マサムネのロック大陸漫遊祭り～」に出演するため、ティーンエイジ・ファンクラブ（Teenage Fanclub）が2年ぶりの来日を果たした。ベーシストのデイヴ・マゴーワンがベル・アンド・セバスチャンのツアーに参加中のため、今回はエイロス・チャイルズ（Key, Vo／元ゴーキーズ・ザイゴティック・マンキ）のソロ作にも参加しているウェールズ出身のスティーヴン・ブラックが助っ人としてベースを担当。『Endless Arcade』（2021年）、『Nothing Lasts Forever』（2023年）にも協力したスティーヴンはバンドに馴染んでいたし、前回の来日時以上にエイロスの貢献度が増して、厚みを増したハーモニーは鉄壁の仕上がり。新旧取り混ぜた11曲をじっくり聴かせてくれた。

そのライブでも新曲「Day In The Sun」をいち早く披露したが、バンドは通算13枚目のアルバム『Do Not Dare To Dream』を完成させたばかり。「ロク漫祭」の前日に、オリジナル・メンバーであるノーマン・ブレイク（Vo, Gt）、レイモンド・マッギンリー（Vo, Gt）と会うことができた。地元スコットランドの外れにあるグレート・バーネラ島のスタジオで合宿レコーディングに励んだ新作は、今も涸れぬ瑞々しいメロディを詰め込んだ会心の1枚。このアルバムの話を中心に、ソングライティングの哲学についても訊いてみた。

リリース日の10月9日（金）には、タワーレコード渋谷店で新作のリスニングイベントも行なわれる予定。続くインタビューで彼らの近況や新作の背景を知ってから、存分にアルバムを楽しんで欲しい（※イベント詳細は記事末尾にて）。

左から、レイモンド・マッギンリー、ノーマン・ブレイク（筆者撮影）。ノーマンが持っているのは彼がジャケを飾った『Grand Prix』収録のシングル「Mellow Doubt」

キム・ディール、バーナード・バトラーらとの交流

─まず最初に、ふたりの近況をそれぞれおさらいさせてください。レイモンドはスープ・ドラゴンズのジム・マカロックとのプロジェクト、スノーグースの『Descendant』が2024年にリリースされましたね。

レイモンド：スノーグースで活動する時は、ティーンエイジ・ファンクラブとはまた違っていて面白いんだ。というのも、僕は”他の人のプロジェクト”に深く関わっているという感覚で参加しているからね。スノーグースは主にジム・マカロックとアナ・シアードのプロジェクトなんだ。彼らのためにレコーディングを手伝うところから始まって、最終的には一緒にギターを弾くことになった。僕自身は彼らがやりたいように活動を行なうための手助けをするメンバーのひとり、という捉え方をしている。ティーンエイジ・ファンクラブでベースを弾いているデイヴ・マゴーワンもスノーグースに戻ってきて、ここ数年彼らと活動を共にしてきたけれど、今はそれほど忙しく動いていない。実はアナ・シアードがソロアルバムを作ってね、とても良い出来だよ。

ノーマンも同じことを言うと思うけれど、他の人たちと仕事をするのはいつだって興味深い。みんなそれぞれのやり方があるから、人がレコードを作るプロセスを見るのは面白いよ。正解も間違いも、ひとつじゃないからね。たとえば、ティーンエイジ・ファンクラブではいつもバックトラックを録ってからボーカルを録る。でもスノーグースのレコーディングでは、アナはバンドと一緒にライブでボーカルを歌うんだ。オーバーダビングで重ねるよりも、ライブで歌う方が彼女にとって歌いやすいから。彼女はヘッドホンを付けてひとりで歌い、他の皆がコントロールルームにいるような状況だと、少し心細く感じてしまうのかもしれないね。

でも、大昔は誰もがそうやってライブレコーディングしていた。僕たちはボーカル録りを後回しにするのが好きなんだ。少なくとも僕にとっては、満足のいくボーカルパフォーマンスを引き出すのは簡単なことじゃなくて、納得のいくテイクを得るために何度か歌い直す必要がある。目標に達するためのプロセスは、人それぞれ違うものだよね。

─ノーマンはバトラー、ブレイク＆グラントとして、『Butler, Blake & Grant』（2025年）、『Murmurs』（2026年）と、2枚もアルバムを作りましたね。

ノーマン：グラスゴーにダグラス・マッキンタイアという人がいて、今は小さなクラブを運営してる。彼は様々なアーティストの公演を催していて、「気晴らしに３人で一緒にライブをやってみたらどう？」と提案してくれてね。本当にただそれだけの、軽い気持ちから始まったプロジェクトだった。バーナード・バトラーはスウェードというバンドにいただろ？ 彼は僕たちのライブをよく観に来てくれてたんだ。かれこれ30年くらいの付き合いになるかな。

レイモンド：そうだね。バーナードがスウェードを脱退した直後くらいから、僕たちとハングアウトしていたのを覚えているよ。確か『Songs From Northern Britain』（1997年）あたりの頃だね。彼がスタジオへ遊びに来て一緒に過ごしたんだけど、エンジニアのジョージ・シリングと知り合ってソロアルバムで起用することになったのは、たぶんそれがきっかけだったと思う。

ノーマン：そんな風にバーナードと親しくなった。もうひとりのジェームス・グラントはフレンズ・アゲインやラヴ・アンド・マネーにいた人で、僕たちとは属している音楽的なコミュニティが少し違っていたけれど、とても良い人で、僕も彼のことを少し知っていた。

3人で一緒にライブをやってみたら実にいい感じだったので、結果的にアルバムを作ることになったんだ。レイモンドが言ったように、他の人と仕事をするのはいつだって面白い。音楽作りのアプローチが人それぞれ違うからね。たとえばジェームス・グラントは僕のやることを本当によく聴いていて、面白いギターパートを考え出そうとしてくれる。一方でバーナードは歌詞を書く時に、本を手に取ってフレーズを見つけ出し、それを歌詞に取り入れたりするんだ。だから他の人と働くこと自体が大きなインスピレーションになるし、新しい視点を与えてくれる。曲を書く時は、たまには別の楽器を使ったり、ギターのチューニングを変えたりして、いつもと少し違うやり方を試してみるのもいいかもしれないね。

レイモンド：それに……当たり前のことだけど……レコード作りや音楽制作に”正解”や”不正解”は存在しない。人によって合うやり方が違うんだよ。僕たちにはティーンエイジ・ファンクラブでのやり方があるけれど、もし他の人と仕事をして「いつものやり方でやろう」となったとしても、その人にはうまく機能しないかもしれない。誰もが自分自身のやりたいことを心地よく表現する、独自の方法を持っているからね。

だから僕たちがバンド内で、あるいは他の誰かと作業する時に心掛けているのは、同調すること。完全に自分ひとりだけでアルバムを作らない限り、音楽は人と共に作るものだからね。もちろん、ひとりきりで作られた素晴らしいアルバムだってたくさんあるけどさ。でも音楽作りの素晴らしさのひとつは、他者と共に何かを行ない、その相互作用から作品が生まれる、良い意味での不確実性にあると思うんだ。

ノーマン：まさにその通り！

レイモンド：みんなやり方が違うから、「俺はやり方を知ってるぞ」なんてアイデアを押し付けることはできない。みんな脳の働きが少しずつ違っていて、自分がやりたいことを心地よくやれる環境が必要だからね。僕たちに確信めいたものはなくて、経験を積めば積むほど「自分は何にもわかっちゃいないんだな」と実感する。何事においても、正解や間違いなんて絶対にないんだよ……わかるかな？ もしも「仕組みはすべてわかってる」なんて思い始めたら、もう良いものなんて一切作れなくなってしまう。

─よくわかります。ちょっと前ですが、レイモンドはキム・ディールのソロアルバム『Nobody Loves You More』でもギターを弾いてましたよね？

レイモンド：うん、最高だったよ。僕たちはキムと長い付き合いなんだ。彼女がピクシーズにいた頃からの知り合いで、幸運なことに一緒にライブをやったりもした。1992年のアイルランドで、ブリーダーズが僕たちやニルヴァーナと一緒にいくつかショーをやったこともあったよ。

ある日キムから「今アルバムを作ってるんだけど、曲にギターを入れてみない？」ってメールが届いた。直接話したわけじゃなく、ラフミックスがメールで送られてきて、「これに何か入れられるかな？」って言われたから、「やってみるよ」って感じで返信した。彼女からは何の指示もなかったよ。それでオクターブ奏法のギターパートなんかを録音してトラックを送り返して、「ちょっとやりすぎちゃったかも」って伝えたら、彼女は「これ素晴らしいわ、最高！」って気に入ってくれた。

それからキムに、ロンドンのバービカン・センターでのライブも頼まれたんだ。オーケストラとの共演だったから、さすがにちょっと緊張したよ。僕は２曲演奏したんだけど……舞台袖みたいなスペースがない会場だから、出番が来て呼ばれるまで楽屋で待ってなきゃいけない。それで、スタッフに「今日はどういう流れになるの？」って聞いたら、「な〜に、ぶらぶらっと歩いてステージに出ればいいよ」って感じでさ。「そしたらキムがお客さんに紹介してくれるから」って。だからタイミングはわかってたんだ。楽屋にいる間、ふんふんふん……なんてハミングしながら待っていた。

「よし、自分の出番っぽいな」と思ってステージへ歩き出したら、キムが観客に向かってこんな風に言ったんだ。「今ステージに上がってきたこの背の高い紳士が誰なのか気になっているなら、ご紹介します！ 彼は私の友達のレイモンド！」って（笑）。演奏しながらキムの耳元で「ああ、最高の演奏だよ、キム」って囁いたら、彼女に「あなたがヘマしなけりゃね！」って返されたよ。

ノーマン：（笑）面白いな……キムはすごく面白い人だよ。

レイモンドが参加した「A Good Time Pushed」

─キムはグラスゴーの音楽シーンについてのドキュメンタリー『ティーンエイジ・スーパースターズ』でナレーションを担当しましたよね。彼女はスコットランドのバンドと近しい存在なんだなと改めて思いました。

ノーマン：そう、あの映画のナレーションはキムだった。僕らがピクシーズと知り合ったのは90年代初頭のことで、僕らのツアーマネージャーになるチャズ・バンクスは、もともとピクシーズのツアマネだった……すごく悲しいことに、チャズは数年前に亡くなってしまったけれど。

僕らがグラスゴーでピクシーズのオープニングアクトを務めた時、ジーザス＆メリーチェインのダグラス・ハートもそこにいてね。彼が「あそこにいるのがチャズ・バンクス、彼は素晴らしいよ。ジョイ・ディヴィジョンのバンを運転していた男だ」って教えてくれた。ちょうどその頃僕らはツアマネをやってくれる人を探していたからチャズと話して、それから何年も彼と一緒に仕事をしたんだ。だからチャズを通じてピクシーズとすごく親しくなった。今でも時々チャールズ（ブラック・フランシス）と会ったりするよ。

レイモンド：チャールズがフランク・ブラックと名乗ってからの『Teenager Of The Year』のツアーもロンドンで観たな。チャールズもキムも素晴らしいよ。どちらも超強烈なキャラクターで、本当に個性的だ。バンドっていうのは、いろんな個性的な人間が集まるべきなんだろうね。

ノーマン：ああ、素晴らしい。ピクシーズは本当に最高のバンドだよ。

レイモンド：キムがバービカンでやったショーも本当に素晴らしかった。小編成のオーケストラがいて、トランペット奏者がいて……あいにく名前を忘れてしまったけど、その人が音楽監督を担当していてね。ガロン・ドランクと一緒に演奏していた人で本当に良い奴なんだけど、名前が全然思い出せない！（筆者注：テリー・エドワーズ）。

ノーマン：あー、誰だっけ。彼の名前を思い出さなきゃ……。

レイモンド：他のミュージシャンたちもみんな素晴らしくてさ。かなり大がかりなプロダクションだったんだ。僕は普段はあまり緊張しないんだけど、あの日はかなりナーバスになった。それにしてもキムは最高だよ。彼女が作ったソロアルバムも本当に素晴らしい。

ノーマン：トランペット奏者の名前が出てこない……まったく嫌になるよ。きっと時差ボケだな（笑）。

新作『Do Not Dare To Dream』を語る

─さて、ここからは新しいアルバム『Do Not Dare To Dream』の話に行きたいと思います。ノーマンは長い間住んでいたカナダを離れて、近年は再びスコットランドで暮らしているんですよね。

ノーマン：うん。カナダに10年間住んでいたんだけど、スコットランドに戻ってきて5年くらいになる。その間にコロナ禍があったから、ツアーができなくなったりもしてね。今はグラスゴーから南に15マイルほど離れた、クライド川の源流がある谷に住んでいるんだ。すごく綺麗な場所で、そこでの暮らしが気に入ってる。だから、今回のアルバムの曲のいくつかは、その地域で暮らした経験や、過去5年間の僕の生活……つまり人間関係が終わって、新しくやり直したことなんかについて書いていると思う。僕が書く歌詞の80％くらいは自伝的なもので、残りは創作したりアレンジしたりしているんだ。

─ちなみに、他のメンバーは今どこに住んでるんでしたっけ？

レイモンド：僕はグラスゴーの市内に住んでいて、フランシス（・マクドナルド、Dr）とデイヴもグラスゴーに住んでいる。で、エイロス・チャイルズ（Key）はウェールズのカーディフに住んでいるから、彼だけ列車に乗って行ったり来たりしている時間が長い（笑）。

Photo by Donald Milne

─なるほど。このアルバムには2つの側面があると思っていて、さっきノーマンが言ってくれたように、パーソナルな面がより強く出た曲が印象に残りました。僕がこうしておふたり揃っての対面取材をするのは『Shadows』のツアー以来なので16年ぶりなんですけど……。

ノーマン：そんなに経ったのか（笑）。

─その間に僕は離婚を経験して、新しい生活を始めました。一方、ノーマンさんはカナダで安定した暮らしを続けているものだとばかり思っていたので、あなたも破局を経験したことを知って驚いたんです。自分が似たような経験をした後だったせいか、新作の歌詞には身近に感じられる部分がありました。

ノーマン：うんうん、なるほどね。まあ、難しいところだよ。曲を書く段階になると、「自分は何について書くべきだろう？」と考えることになる。だから僕としては「自分の個人的な経験について書けばいいんだ、きっと共感してくれる人が世の中にたくさんいるはずだから」と考えた。それに、そうやって曲を書くプロセスは気持ちの浄化をもたらしてくれるものだった。自己反省するのは良いことだからね。自分の経験を見つめ直すような感じでさ。いずれにせよ、歌詞を書く時は、ほぼドキュメンタリーのようなスタイルで書いているんだ。

たとえば、「今日、僕は何をしただろう？ 1日はどう始まった？ 何を考えていた？ 何を心配していた？」と考えて、それをそのまま書き始める。そうやって書くスタイルは、僕にとってすごくしっくりきたし、楽に書けたんだ。座り込んで作り話や物語の曲をゼロから考え出さなければならないとしたら、簡単ではなかったと思う。人生の中で自分が最もよく知っていることは、自分自身の経験なんだと気づいたんだよ。

そして僕の経験は、他の多くの人々の経験とそれほど違わないと思う。だから人々も共感してくれるのかもしれない。自分を表現する方法として、これが僕にとって良いやり方だと感じているんだ。うまく言葉で表現するのが難しいからこそ、曲にして歌うんだよ。自分の経験について本を1冊書くなんてことは、僕にはできっこないだろうからね。

レイモンド：明らかに自分について書いたものだとわかることを書くことの難しさや気まずさは、少しあるかもしれない。僕たちは極端なナルシストではないから、自分が「世界は自分たちのすべてを知るべきだ！」なんて思っていないことを願いたいね（笑）。自分にそういう表現を許すことには少し気恥ずかしさもあるけれど、結局のところ僕たちにできるのはそれだけなんだ。ソングライターとして、自分自身の一部を少し差し出すということ。そしてそれはごく標準的な、世界中の人々の表現の中にある手法だとも思う。

ノーマン：そう、まるで自分の日記や思考を、人々に少しだけ見せているようなものだね。自分のプライベートな生活について書くべきかどうか、決断しなければならなかったと思う。でも「まあ、いいんじゃないか？ 問題ない。自分にはこれが書けるからそれでいい」と思ったのさ。ただそれについて書きたいと思った。

作詞・作曲というのは不思議なものだね。新しいレコードを作ろうとするたびに……きっとレイモンドも同じだと思うけれど……ギターを持って座って、「曲ってどうやって書くんだっけ？」と考える（笑）。「曲って何だ？ 何をどうすればいい？ あのコードは弾けるけれど、次に何をすればいいんだ？」とね。それから少しの間座っていると、アイデアが浮かんでくるかもしれない。そこから徐々に広がっていくんだ。でも……これを説明するのは本当に難しいな。作業を始めるたびに、毎回新しく、不確実なものに感じられるからね。そして8カ月後には、完成したアルバムがまた出来上がっているというわけ。

レイモンド：そして今、僕たちはここに座って君と話している（笑）。

─ありがたいことです。「Somewhere To Land」の歌詞を聴いて思ったのは、世界中の人々から愛されているノーマンでも、こんな風に深い孤独や疎外感を感じる時があるんだなということです。

ノーマン：うん、誰もがそう感じることがあると思う。僕は基本的にハッピーな人間だし、ポジティブな人間だ。本当にね。でも、誰の人生にも少しは暗い、闇の瞬間があって、僕はそれに対してただ正直でありたかったんだと思う。

レイモンド：そういう感情を人々と共有するには、ある種の自信も必要だと思う。隠す方が簡単だからね。世の中はネガティブな反応をする人々で溢れていて、誰もがあらゆるものを否定的に見ることができる。でも結局のところ、重要なのは……一日の終わりに自分に残されているのは、自分自身を少しだけ見せることであり、それが他の人々にとっても共感できるものであってほしいと願うこと。誰もが似たような感情や、様々な瞬間における思いを抱えているんだから。

─先ほども話したように、このアルバムには2つの面があると感じていて、ひとつは今言ったようなパーソナルな要素なんですけど。もうひとつは、今の社会や未来への不安が歌詞に反映されているように思います。特に「Tomorrow People」にそれを感じました。

レイモンド：そうだと思う。僕がいつも考えているのは、生まれてから現在まで生きてきた間に、核によるハルマゲドンだったり、さまざまな種類の不確実性が存在してきたということ。イギリスでは、世界規模の戦争といった意味での不確実性の感覚は、他所と同じようにはなかったかもしれない。世界には紛争で引き裂かれた場所もあったけど、幸運なことにヨーロッパでは同じ規模のことは起きなかった。しかしヨーロッパの人々は今、「自分たちも、より不確実なところに向かっているのかも」と考え始めているのかもしれない。

僕たちが育った戦後の時代は、そうした紛争は過去のものだった。当時はそれが過去へと遠のいていくもののように見えて、「まさかあんな恐ろしいことが再び起こるはずがない」と思っていた。しかし今では「また起こり得るかもしれない」と感じている。僕の両親は彼らが子供だった1940年代からグラスゴーに住んでいた。僕が育った町の近所でも空から爆弾が落ち、建物が破壊され、人々が亡くなったんだ。僕が子供の頃になっても、近くに防空壕の跡とか、人々に戦争を思い出させるものが残っていた。僕の近所で起きたことは、破壊の規模とかで言うと他の地域で起きたことに比べればごく僅かなものだったけど、それらの事象が「過去に起きたひどいこと」であるという感覚があった。

ただ、僕の両親がそうだったように、世界中の人々は数々の恐ろしい経験をしてきたにもかかわらず、それでも彼らは人生を送り、家族を育て、すべてに対処しながら割と陽気に生きてきた。不確実性や紛争は常に存在する。過去に恐ろしいことが起きてきたという感覚がずっと存在していても、物事に対して陽気であり、希望を持とうとすることは問題ない。集団的な悲観論は、必ずしも良いことではないからね。

僕は単にこういう曲をいくつか書いたというだけの話で、問題そのものについてコメントするのとは違う。僕たちがしているのは、自分の頭の中に入り込んで、何かを表現しようとすることだけだ。考え方も話し方もそれぞれ異なる何十億人もの人々がいる世界で、表現力を少し持ったひとりの人間に過ぎないし、それ以上のステートメントを出そうとしているわけではないんだよ。

─このアルバムのレコーディングを、スコットランドの外れにあるグレート・バーネラ島のブラック・ベイ・スタジオで行なうことにしたのは何故ですか？

ノーマン：僕らは異なる環境でアルバムをレコーディングするのが好きなんだ。スタジオを探す時は、アルバムごとに違う場所へ行くようにしている。前作の『Nothing Lasts Forever』はウェールズのロックフィールド・スタジオだった。その前の『Endless Arcade』はハンブルクのクラウズ・ヒルというスタジオで録ったし、さらにその前は南フランスのヴェガ・スタジオでアルバムを作った。

昔はプリプロダクション（事前リハーサル）を少しやったりもしたけど、今は一切やらないんだ。基本的にスタジオでは、ひとつの部屋でお互いが顔を見合わせる形で機材をセットする。で、僕に曲があったらひと通り演奏してみて、他のメンバーが楽器を持って加わっていく。そうやって曲をアレンジしていくんだ。でもそれ以上に、環境がレコードの音に影響を与えるという考え方が好きなんだよ。それが何なのかを正確に言葉にするのは難しいけれど、今回のアルバムに関して言えば、スタジオはすごく遠い場所にあって、とてもいい雰囲気があった。自分がいる環境が作っている音楽に何か違う要素を加えてくれると思いたいんだ。それはきっとごく微細な変化だろうけど、影響は何かしらあると思う。今回のセッションでひとつ言えるのは、僻地だったからこそ僕ら全員がずっと一緒だったということ。スタジオから離れなかった。ちょっと散歩には出たけれど、近くで一番大きなストーノウェイという町にすら行かなかった。

レイモンド：車で1時間もかかるからね。

ノーマン：そう。だから、そこにいたのは僕たちと、2人のスタジオエンジニア、そして羊だけ！ 他に何もなかった。だからアルバムに集中するしかない。そしてそれは……僕らはすべてのアルバムでそうしている。そういうやり方が好きなんだと思う。

グラスゴーで『Thirteen』というアルバムを作った時は、何カ月も費やした。スタジオにいて、夜には家に帰る暮らしを続けていると、作業がだらだらと長引いてしまうように感じたんだ。だから、どこかへ出かけてひとつの場所でしっかり集中して、アルバムを完成させて帰ってくるというやり方が好きなんだと思う。それぞれの場所が、レコードのサウンドに何らかの影響を与えるしね。

レイモンド：その場所で何かを作り出しているという感覚の方が強い。事前に考えておいたものをただ演奏するのとは違うから。歌詞やギターパート、キーボードパートの多くは、その環境の中で生み出されるんだ。単に個々の人間から出てくるものというより、”その場所にいる個々の人間”から出てくるものなんだよ。周囲に心を開いていれば、間違いなく何らかの影響を受けるね。

─ロックフィールド・スタジオは食事もお風呂も心配がない施設ですけど、その点ブラック・ベイ・スタジオはどうでしたか？

レイモンド：食事はスタジオのオーナーのピート・フレッチャーが作って、僕らに振る舞ってくれた。というのも、近くに料理人が住んでいて出張してきてくれるような場所じゃないんだ。そもそも人がほとんどいないからね。だからピートとキャル……キャル・ローデンは専属のエンジニアなんだけど。ピートが若いキャルをハウスエンジニアとして雇う時に質問しなければならなかったことのひとつは、「君、料理はできる？」だったと思うよ（笑）。

ノーマン：キャルの父親は元シェフか現役のシェフなんだ。だからキャルも料理ができたんだよ。

レイモンド：これこそ知られざるスキルだね。「レコーディング・エンジニアになろう」と思い立って、機材のことも音楽のことも全部知っていると自負している男がスタジオへ話しに行くと、「ああ、それで君は料理はできるのか？」と訊かれるわけだ（笑）。

ノーマン：キャルは本当に料理がうまかったんだよな〜。とっても上手だった。だから僕たちはおいしいものを食べられたよ。

40年以上続く友情、ライドやスピッツとの縁

─新作に「Young And Wise」という曲があることにちなんで、ふたりの出会いについても質問させてください。ティーンエイジ・ファンクラブの前身となったバンド、ボーイ・ヘアドレッサーズが始まる頃に二人は出会ったんですよね？

レイモンド：ああ、たぶん1985年頃だったと思う。グラスゴーにあったスプラッシュ・ワンというクラブに人々が通っていた頃だ。当時、プライマル・スクリームのメンバーたちを含む有志の集まりによってクラブが運営されていた。だから……そうだな、ノーマンと出会ったのは、たぶんその頃だね。

ノーマン：41年も前ということになるな。

レイモンド：ワオ、どうしてそんなに経っちゃったんだろう（笑）。僕はグラスゴーにいる人たちのことを考えていた。一緒にバンドをやったら面白そうな人たちのことをね。僕はノーマンや、ユージン・ケリーのことを考えていた。グラスゴーには音楽について話すのが好きな人がたくさんいて……特に男性に多いんだけど、少し攻撃的というか、知識を競い合うような感じで話す人たちがいる。「俺の知識をすべて教えてやろう」と、上から来る感じでさ。でも、そういうタイプの人が多い中で、ノーマンやユージン・ケリーと出会ったら、彼らはそんな風ではなかったんだ。知識豊富で嫌な感じの奴らも知っていたけれど、一緒に過ごすのはあまり楽しくないからね。「ノーマンという男は、飾ったり気取ったりしないな」と思っていた。

それからノーマンがボーイ・ヘアドレッサーズを始めて、ライブを観に行った。すごくいいバンドだなと思ったよ。そうしたら、ノーマンが「このバンドで何か一緒にやらないか？」と誘ってくれた。それがすべての始まりだったんだ。

─ノーマンはレイモンドのどんなところに惹かれて声をかけたんですか？

ノーマン：もちろん彼が良いギタリストだから、ということもある。でもやっぱり、人格や相性の問題だね。バンドというのは人間性がすべてで、長く続けていくためには、当然人間関係がうまくいく必要がある。今もそれは同じだよ。今のバンドの状態はすごくいい。安定感がある。それは、僕たち全員の仲が良いからだと思う。

それはバンドとしての僕たちにとって、常に重要なことだった。世の中にはメンバー同士の衝突によって活性化し、それが良いことだと考えるバンドもあるかもしれないけれど……ティーンエイジ・ファンクラブは一度もそうではなかったよ。

レイモンド：一緒に音楽を作っていない時でも、気兼ねなく会話ができる相手だと感じられることが大事だね。誰かと一緒にクリエイティブなことをするなら、信頼関係抜きでは難しい。そして、その信頼関係こそが、実際に何かを成し遂げることへとつながるんだ。それがないと、どこにも行き着かない可能性が高い。だから、人間性というのは大きな要素なんだ。メンバーそれぞれが全く異なる人格を持っているけれど、不快な話し合いを重ねたりしなくても、自然と活動を行なえる居心地の良さを全員が感じている。それぞれが一定の音楽的才能を持っていれば何かが生まれることはわかっているけど、相性が良くなければ何も生まれないんだよ。

ノーマン：それは裏方にも言えることだね。ツアーマネージャーのキースは30年、サウンド担当のデイヴィッドは25年、モニター担当のジョニーは15年ほど一緒にいる。バンドとクルーとしてツアーに出るけれど、みんなで共に時間を過ごすんだ。それがティーンエイジ・ファンクラブにとって非常に重要な部分なんだと思う。ただのビジネス上の関係ではなく、それ以上のもの。今と違う形なんて考えられない。僕たちは同じ美意識を共有していると思うし、音楽的にも全員が似たようなものを好んでいる。政治についての考え方も、割と似たような方向を向いているんだ。とにかく、メンバー間に友情や仲間意識が存在しているのは間違いないね。

レイモンド：僕たちがツアーに出ている時は、クルーも含むひとつのグループなんだ。「バンドが特別な存在で、クルーは別の人間」という感じではない。そういう姿勢が、結成当初から一貫してあった。相性が合う仲間たちでないと、同じバンの中で8人が2カ月間も一緒に過ごすなんて無理だよ。

Photo by Donald Milne

─さて、今回はライドと同じフェスに出演するわけですが。ティーンエイジ・ファンクラブとしての初ライブでジェラルド・ラヴがベースの弦を切ってしまい、ライドのスティーヴ・ケラルトにベースを借りたという話は本当ですか？

ノーマン：その通り！ 実話だよ。

レイモンド：あの日は僕たちがトップバッターだった。パステルズがヘッドライナーで、ライドとペイル・セインツも出ていてね。その頃僕たちは……今の若いバンドはやらないと思うけど、ブラック・サバスとかみたいな音にしたくて、ギターのチューニングを半音下げていたんだ。音に深みが出る気がしたんだよね。とにかく当時はそれが良いアイデアに思えてさ。ところがジェリーがベースの弦を切ってしまって、スティーヴからベースを借りたら、当然普通のチューニングなんだよ。

ノーマン：きっとチューナーも持ってなかったよな（笑）。

レイモンド：そう、耳でチューニングするしかない。ジェリーは借りたベースを半音下げて弾こうと必死だった（笑）。ベースの弦が切れるなんて、あの時だけじゃないかな？

ノーマン：何千回もライブをやってきたけど、ベースの弦が切れたのはたった1回だけだよ（笑）。

─ライドとはずいぶん長い付き合いになりましたね。彼らとの面白いエピソードは何かありますか？

レイモンド：これは前にもインタビューで話したことがあるかもしれないけど、ロンドンのソーホー・スクエアで、クリエイション・レコーズのアラン・マッギーと飲みに行った時のことだね。たぶん1992年頃かな。

ノーマン：クレイジーな話だよ（笑）。

レイモンド：当時のドラマーはブレンダン・オヘアで、彼は楽しいことが大好きな奴でね。で、彼が座ったところのそばにロープがあった。レストランのVIPエリアみたいな仕切り用の赤いロープがあって、壁を見ると真鍮のプレートに真鍮のフックが付いていたんだ。で、ブレンダンは何故か、そのフックの穴に指を突っ込み始めた。「おい、やめろよ」って言ったけど、彼は「おっとっと」とか言ってまた指を入れて、抜いたりしてさ。「二度とやるなよ、指が抜けなくなるぞ」って忠告したのに、彼はまたやって、また抜いて。さらにもう一回入れたら、ついに指が抜けなくなっちゃったんだ。

ノーマン：壁に釘付けだよ！（笑）

レイモンド：僕たちはそのまま食事を続けて……ブレンダンは指が壁にくっついたまま動けない状態（笑）。指がハマったまま全然抜けないから、食事が終わった後、店の人が壁からプレートのネジを外さなきゃならなかった。僕たちは店を出たんだけど、彼の指には大きな真鍮のプレートがついた真鍮のフックが、指についたままだ（笑）。

そんな状態で、アラン・マッギーが「これからライドに会いに行こうぜ！」って言い出した。ライドはアラン・モウルダーとスタジオにいて、何かのミックスをしてた。酔っ払ってる僕たちがスタジオに押しかけたもんだから、アラン・モウルダーは「こっちは作業中なんだけど……」って迷惑そうな感じだったよ。しかも酔っ払いたちのうち、ひとりの指にはクソでかい真鍮のプレートがハマってる（笑）。

そこは複合スタジオで、別の部屋ではソウル・II・ソウルのジャジー・Bが作業をしてた。彼がブレンダンの指を見て「それはいったい何なんだ？」って聞いてきたから、事情を説明したら、「俺、ノコギリ持ってるぜ」って（笑）。そのノコギリでブレンダンの指にハマってたやつをジャジー・Bが切り落としてくれたんだ。これが僕たちの”ライドとの想い出”。誰かに「ジャジー・Bとの想い出はある？」って聞かれたら、ライドも登場する同じエピソードが話せるよ！（笑）。

ノーマン：去年、オアシスがエジンバラでライブをやった時にアンディ・ベルと会ったよ。ここ数年で何度か顔を合わせているし、彼らは良い人たちだ。明日また会場で会うけど、会えるのが楽しみだな。

レイモンドお気に入りのTFC作品は、1995年の4曲入りのアコースティックEP『Have Lost It』（筆者撮影）

─今回、日本ではとてもポピュラーなバンドのスピッツから招かれる形でイベントに出演するわけですが、こういうケースは珍しいのでは？

ノーマン：最高だよ！ 誘ってもらえて本当に光栄さ。僕たちを呼ぼうと考えてくれたこと自体がとても嬉しいし、すごく誇りに思うよ。でも、ちょっと珍しい趣向になりそうだね。彼らが演奏した後にステージを降りて、僕たちの演奏を観てくれるらしい。だから普段とは違うけれど、僕たちには新鮮だし、まったく新しい体験だよ。

ちょっと前に、モンゴルのフェスティバルに出てくれないかってオファーを受けたことがあってね（2024年7月に開催されたPlaytime Festival）。「絶対やろう、素晴らしい体験になる」って思った。実際、素晴らしかったよ。会場は大草原のど真ん中で、ウランバートルまで飛んで、そこから車で向かったんだけど、最高の体験だった。僕たちは新しいことに挑戦するのが好きなんだ。

レイモンド：これまでもサマーソニックとかのフェスに出たことはあるけれど、今回はまた違った良さがあるよね。ひとつのバンドによって主催されていて、彼らにはやりたいことのビジョンがある。しかも1万人以上が集まるアリーナに立てるんだから、素晴らしい経験だよ。

ノーマン：このショーのために飛行機で到着したばかりで、時差ボケを直す時間なんてない。でも、そんなのどうってことないさ。流れに身をまかせるだけ。この国に来るのが大好きなんだ。今回もまた日本で演奏できる機会を得られて幸せだよ。

レイモンド：日本のオーディエンスに会えるのを楽しみにしてるよ。僕たちは彼らを見るのが好きなんだ。コンサートに行くだけでステージに立たない人たちは、ステージ上の人間が自分たちを見ていることに気づいていないことがよくあるみたいだね。

ノーマン：ステージから自分たちが見えていないと思っているんだよな。

レイモンド：そう。でも、僕たちはみんなの顔を見るのが好きだ。前から2列目あたりには見覚えのある顔がたくさん並んでいる。1994年に初めてここへ来た時に観に来てくれた人たちとも再会できるしね。だから馴染みの顔と再会できるのは嬉しい。明日ショーで演奏する時は…… あれ、明日だったよね？

ノーマン：うん、確かね（笑）。

レイモンド：まだ一度も会ったことのない、新しい顔をたくさん見られるのも楽しみだよ。

─今日も楽しい話をありがとうございました。

ノーマン：（日本語で）ドウイタシマシテ！

ティーンエイジ・ファンクラブ

『Do Not Dare To Dream』

2026年10月9日リリース

日本盤CD：解説／歌詞／対訳付、ボーナス・トラック収録

詳細：https://bignothing.net/teenagefanclub.html

『Do Not Dare To Dream』リリース記念リスニングイベント

日時：2026年10月9日（金）20:00〜21:00

会場：タワーレコード渋谷店 6F TOWER VINYL SHIBUYA

入場：無料（フリー入場）

会場の音響設備で新作を試聴できるほか、アルバム購入者を対象に特典プレゼントおよび抽選会を実施。

■ノーマン・ブレイクとレイモンド・マッギンリーの直筆サイン入りポストカード（販売購入者特典）

■オリジナルトートバッグ（抽選特典）

詳細：https://towershibuya.jp/news/2026/10/02/235268