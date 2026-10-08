









「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が10月22日に開催される。8日、プロ志望届の提出者が公示され、東邦高の西村拓海投手が志望届を提出した。



西村は三重県出身、左投左打の投手。桑名市立正和中から東邦高へ進学し、外野手としてもプレーするなど、投打で経験を積んできた。



2年秋から公式戦のマウンドを経験し、最終学年となった今春は愛知県大会で好投を披露した。



4月26日に行われた星城との準々決勝では、背番号18をつけて先発登板。9回を投げて4安打、8奪三振、1四球の無失点に抑え、1-0の完封勝利でチームをベスト4へ導いた。



この好投に山田祐輔監督も潜在能力の高さを評価。春季愛知県大会では計2試合、12回を投げて防御率0.75を記録した。



高校最後の夏は愛知大会準々決勝で星城に2-5で敗れ、甲子園出場には届かなかった。春の大会で強豪校を完封した左腕が、プロ入りを目指してドラフト会議に臨む。

















【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】