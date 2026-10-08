







千葉ロッテマリーンズは明日10月9日12時00分からマリーンズオンラインストアにて角中勝也外野手、唐川侑己投手の引退メモリアルグッズ第2弾の受注販売を行うことを発表した。







第2弾では、角中勝也外野手の数量限定のメモラビリアをはじめ、引退試合当日の写真を使用したデザインのTシャツやトートバッグなど、計54商品を新たに展開。



また、唐川侑己投手の引退メモリアルグッズも販売。数量限定のメモラビリアをはじめ、引退試合当日の写真を使用したデザインのTシャツやトートバッグなど、計42商品を新たに展開する。



本販売に合わせて、2選手の引退メモリアルグッズ第1弾の再販売も実施する。



商品の一例は次の通り。

＜角中勝也外野手 引退メモリアルグッズ第2弾 商品一例＞

・直筆サイン入り2面式フォトパネル(99個限定、証明書付き)：45,000円

・直筆サイン入りオーセンティックユニホーム＆大判フォト木製額入りセット(19個限定、証明書付き)：250,000円

・Tシャツ(デザイン：語録デザイン／選手集合デザイン／引退セレモニーデザイン、サイズ：S、M、L、XL)：3,800円

・トートバッグ(デザイン：語録デザイン／選手集合・引退セレモニーデザイン／歴代ユニホームデザイン)：4,000円※語録デザイントートバッグのみ2,300円

※全て税込み。



＜唐川侑己投手 引退メモリアルグッズ第2弾 商品一例＞

・直筆サイン入り2面式フォトパネル(99個限定、証明書付き)：45,000円

・直筆サイン入りオーセンティックユニホーム＆大判フォト木製額入りセット(18個限定、証明書付き)：250,000円

・Tシャツ(選手集合デザイン／引退セレモニーデザイン、サイズ：S、M、L、XL)：3,800円

・トートバッグ(デザイン：選手集合・引退セレモニーデザイン／歴代ユニホームデザイン)：4,000円※全て税込み。



販売はマリーンズオンラインストアにて明日10月9日12時00分から18日23時59分まで受注しています。詳細はマリーンズオンラインストアにてご確認ください。









































【写真】角中勝也外野手、唐川侑己投手の引退メモリアルグッズ第2弾





[caption id="attachment_294442" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]



[caption id="attachment_294444" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]











[caption id="attachment_294441" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]



[caption id="attachment_294443" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]









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【了】