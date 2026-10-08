【プロ野球CS】2026年の新ルールを解説　2勝アドバンテージの適用条件と必…









クライマックスシリーズ（CS）2026年の新ルール



2026年のプロ野球クライマックスシリーズ（CS）は、10月10日にファーストステージ、同14日にファイナルステージが開幕する。今季からファイナルステージでは、対戦相手の成績によってリーグ優勝球団のアドバンテージが1勝から2勝に増える。今年はパ・リーグで適用され、セ・リーグは従来通り。新ルールの条件や、日本シリーズ進出に必要な勝利数を解説する。





CS新ルールの適用条件は？ アドバンテージが2勝になるケース



CSのアドバンテージとは、ファイナルステージでリーグ優勝球団にあらかじめ与えられる勝利数のこと。通常は1勝だが、2026年からはファーストステージの勝者が次のいずれかに該当すると、2勝に増える。



・レギュラーシーズンで優勝球団と10ゲーム差以上

・レギュラーシーズンの勝率が5割未満



どちらか一方を満たせば適用される。10ゲーム差ちょうどは対象だが、勝率5割ちょうどは勝率の条件には該当しない。判断に用いるのは、ファーストステージを実際に勝ち上がった球団の成績だ。なお、ファーストステージの開催方式に変更はない。



今年のパ・リーグは、優勝した福岡ソフトバンクホークスに2勝のアドバンテージが与えられる。2位の埼玉西武ライオンズは11.5ゲーム差、3位の北海道日本ハムファイターズは13ゲーム差でシーズンを終えたため、どちらが勝ち上がっても条件に該当する。



一方、セ・リーグは阪神タイガースに従来通り1勝のアドバンテージが与えられる。読売ジャイアンツと横浜DeNAベイスターズはともに勝率5割以上で、阪神とのゲーム差も10未満となることが確定している。





日本シリーズ進出には何勝必要？ 1勝・2勝アドバンテージの違い

[caption id="attachment_294420" align="alignnone" width="1200"] ファイナルステージのルール比較[/caption]











通常のファイナルステージは最大6試合を行い、アドバンテージを含めて先に4勝した球団が日本シリーズへ進出する。2勝アドバンテージが適用される場合は最大7試合となり、アドバンテージを含めて先に5勝した球団が勝者となる。



優勝球団が実際の試合で必要とする勝利数は、どちらの方式でも3勝だ。新ルールではアドバンテージが1勝増える一方、勝ち抜けの基準も4勝から5勝へ変わる。



今年のパ・リーグでは、ソフトバンクは実際の試合で3勝すれば進出が決まる。対する西武または日本ハムは、原則として5勝が必要となる。セ・リーグでは阪神が3勝、巨人またはDeNAが原則4勝で進出する。





CSファイナルで引き分けの場合は？ 勝利数が並べば優勝球団が進出



引き分けが生じたり、中止などで予備日を使っても所定の試合を消化できなかったりして、両球団ともに規定の勝利数へ届かない場合は、アドバンテージを含めた勝利数が多い球団が進出する。同数の場合は、リーグ優勝球団が勝者となる。



また、残り試合をすべて行っても、勝ち上がり球団が優勝球団の勝利数を上回れなくなった時点でシリーズは終了する。このため、引き分けなどがあれば、優勝球団は実際の試合で3勝する前に日本シリーズ進出が決まる場合もある。













【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】