ロッテは8日、10月9日12時00分からマリーンズオンラインストアにて角中勝也外野手の引退メモリアルグッズ第2弾の受注販売を行うことになったと発表した。

第2弾では、数量限定のメモラビリアをはじめ、引退試合当日の写真を使用したデザインのTシャツやトートバッグなど、計54商品を新たに展開する。また、販売に合わせて引退メモリアルグッズ第1弾の再販売も実施する。

販売はマリーンズオンラインストアにて明日10月9日12時00分から18日23時59分まで受注。詳細はマリーンズオンラインストアにて。

▼ 角中勝也外野手 引退メモリアルグッズ第2弾 商品一例

・直筆サイン入り2面式フォトパネル（99個限定、証明書付き）：45,000円

・直筆サイン入りオーセンティックユニホーム＆大判フォト木製額入りセット（19個限定、証明書付き）：250,000円

・Tシャツ（デザイン：語録デザイン／選手集合デザイン／引退セレモニーデザイン、サイズ：S、M、L、XL）：3,800円

・トートバッグ（デザイン：語録デザイン／選手集合・引退セレモニーデザイン／歴代ユニホームデザイン）：4,000円

※語録デザイントートバッグのみ2,300円

※全て税込み