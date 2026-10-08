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ロサンゼルス・ドジャースのエドウィン・ディアス投手が、アトランタ・ブレーブスとのディビジョンシリーズ第3戦で9回を任され、3-1の勝利を締めくくった。レギュラーシーズンでは不調だった右腕が重要な場面で結果を残し、起用に応えた。米メディア『クラッチ・ポインツ』のジェド・パガドゥアン記者が10月6日（日本時間7日）に言及した。



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この試合は山本由伸投手とクリス・セール投手によるエース対決となった。ドジャースはキケ・ヘルナンデス内野手とフレディ・フリーマン内野手がセールから本塁打を放ち、3点を奪った。



先発の山本は7回を投じて失点1、奪三振10の好投。しかし残り2イニングはブルペン陣に託す必要があり、デーブ・ロバーツ監督は2点リードの9回にディアスを送り出した。



ディアスはこの日の登板について「すごく大きな意味がある。今日は本当に重要な勝利だった。あの場面を任せてもらい、自分の仕事をしただけだが、本当にうれしい」と振り返った。



シーズンではタナー・スコット投手が守護神を務める場面が多く、パガドゥアン氏は「ロバーツ監督は9回のセーブ機会をレギュラーシーズン防御率8.68のディアスに託すことを選んだ」と言及した。



ドジャースは昨季に引き続き、守護神の起用に不安を抱えていた。この日の投球でディアスが本来の力を取り戻したのであれば、ワールドシリーズ3連覇に大きく近づいたことになるだろう。











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