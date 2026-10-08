







埼玉西武ライオンズの豆田泰志投手は、プロ6年目の今季、さまざまな役割でブルペンを支えた。プロ初勝利に初先発、さらには回またぎや緊急登板も経験。その飛躍の裏には、三軍で過ごした昨季、自らの投球と向き合う中で得た大きな気づきがあった。育成からはい上がってきた右腕は何を変え、一軍で居場所をつかんだのか。（取材・文：灰原万由）





プロフィール：豆田泰志

埼玉県出身。浦和実業学園高を経て、2020年ドラフト育成4位で埼玉西武ライオンズに入団した。プロ3年目に支配下登録を勝ち取り、救援を中心に一軍で登板。プロ6年目の今季は自己最多の31試合に登板し、プロ初勝利も挙げた。力強い直球を武器に、ブルペンの一角として存在感を示している。



「自己分析してみると…」三軍で気づいた“考えすぎる自分”[caption id="attachment_294330" align="alignnone" width="1200"] 西武の豆田泰志【写真：産経新聞社】[/caption]











西武・豆田泰志投手はプロ6年目の今季、さまざまな場面でブルペンを支えてきた。通常のリリーフだけでなく、回またぎや先発投手のアクシデントを受けての緊急登板、さらにはプロ初先発も経験。「負けていようが勝っていようが、チームのためにできる役割があったことはすごく良かったです」と、求められる仕事が増えた一年に手応えを感じている。一方で、「勝ち試合で投げることが少なかったので、もう少し勝ちパターンの試合で投げたかった気持ちは正直あります」と次に目指す役割も明確になっている。



一軍のマウンドで安定した投球を続けられるようになった背景には、主戦場を三軍に置く時期が長かった昨季の経験がある。



開幕一軍を逃し、三軍へ合流した際には「もう無理なのかな」と諦めかけたが、「一番下にいるから、もうここから上がっていくだけだな」と、はい上がることへ目を向けた。自らの投球とも向き合い、「自己分析してみると、マウンド上で考えすぎていたところがあったと気づくことができました」と一つの答えにたどり着いた。



元来、心配性な性格で、以前は試合になると「打たれたらどうしよう」と悪い結果を想像することが多かった。一球悪ければ「次はどうしよう」と考え込み、一球ごとの結果に気持ちを左右されていた。



シーズン終盤に一軍へ昇格すると、与えられた3試合を「本当にラストチャンス」と位置づけ、「これでダメだったらしょうがない」と腹をくくった。思い切って腕を振ると、追い込まれていたはずの気持ちはかえって楽になった。



昨季終盤につかんだ感覚を持って迎えた今季は、キャンプから「今年が一番いいかもな」と手応えがあった一方、「今年ダメだったら、本当に自分の力がなかったんだろうな」という覚悟もあった。「それならやれることやろう」と臨む中、現在は「次は切り替えてストライク投げよう」と目の前の一球に集中する。



「一球悪くても、『次は大丈夫だ』という気持ちでいられているので、そこは（今までと）すごい違いがあります」



必要以上に考えなくなったことが、今季の安定した投球につながっている。





「本当にそうなるなら自分に来い」広がった役割とプロ初勝利

[caption id="attachment_294323" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じた西武・豆田泰志【写真：編集部】[/caption]











オフに参加したウインターリーグも、6年目のシーズンを支える経験になった。当初は異なるボールを使用する環境で自らの感覚が変わってしまう怖さがあり、参加への迷いもあった。そんな中、豊田清投手コーチから話を聞き、「（ウインターリーグに）行って来年に繋げよう」という気持ちが強くなったことで海を渡る決断を固めた。



現地では、パワーのある打者を相手にしても簡単には打ち込まれなかった。「負けてなかったっていうのはすごい自分の中で自信になりました」と手応えを感じていた。



また、先発として複数イニングを経験したことも大きかった。以前は難しさを感じていたイニングごとの力の配分も、少し楽に投げながら調整できるようになった。今季は回またぎを任される機会が増え、異国で積んだ経験が一軍で求められる役割と重なった。



その経験を生かすように、今季は急な出番にも前向きに対応できるようになった。試合途中に突然出番が訪れる緊急登板も、今では前向きに受け入れている。むしろ「そっちの方が正直、僕的には気持ちが楽だなと思っていて。緊急登板なので、必要以上に責任を背負いすぎず、思い切って投げるようにしています」と感じるほどだ。ビハインドや僅差、同点といったシチュエーションの方が難しさを感じる中、急な出番は「自分に来た、アピールのチャンス」。悪い結果を先回りして考えていた時期を経て、突然巡ってきた機会にも迷わず腕を振れるようになった。



記念すべきプロ初勝利も、そんな姿勢でつかんだものだった。7月22日の日本ハム戦。延長10回に登板した豆田を待ち受けていたのは、相手のクリーンアップだった。「初勝利できるかも」と意識するより、先頭打者から一人ずつ抑えることに集中。無失点で切り抜けると、直後にタイラー・ネビンがサヨナラ本塁打を放ち、勝利投手となった。自身の初白星を意識したのは、勝利が決まってからだった。「ふと『あ、初勝利か』と気づきました」と、思いがけない形でプロ6年目の初白星を手にした。



初勝利を挙げた豆田の手には、記念のウイニングボールも渡った。ありがたく受け取ったが、後にネビンにとっても人生初のサヨナラ本塁打だったことを知った。「僕はそのことを後から知って、『大丈夫だったかな』と思ったんですけど」と、ネビンにとっても大切な記念球だっただけに申し訳ない気持ちもあった。それでも譲ってくれた厚意をありがたく受け取り、記念球は今も手元にある。オフには両親へ渡すつもりだ。



さらに、役割の幅を象徴したのが8月14日のロッテ戦だった。先発予定だった髙橋光成のコンディションが万全ではなく、練習が始まる前には、中継ぎ陣の誰かが先発する可能性を伝えられていた。「あるかもな」「誰がやるんだろう」と投手陣内で話す中、豆田は「本当にそうなるなら自分に来いと思っていた」と期待を膨らませていた。先発へのこだわりがあったわけではなく、「新鮮な気持ち」で巡ってくるかもしれない出番を受け止めていた。



そして実際に白羽の矢が立ち、豆田がプロ初先発を務めることになった。



「僕はもう全然やりたいと思っていて、来ないかなと思っていたら本当に来たので、『やってやろう』って思いました」



突然決まった初先発にも気負いはなく、準備はいつも通りだった。外野でキャッチボールを行い、ブルペンで肩を作ってマウンドへ向かった。「変わったことはしないようにしよう」という意識で、特別に緊張が強くなることもなく試合に入った。



家族や知人へ連絡する余裕はなく、多くの人が速報や中継でプロ初先発を知った。試合後には「初先発ナイスピッチング」と多くのメッセージが届き、「見てくれてたんだなって。うれしかったです」と、思いがけない形で周囲からの祝福を受ける一日にもなった。





「まずは勝ちパターンで」育成から6年、豆田が見据える“守護神”への道

[caption id="attachment_294331" align="alignnone" width="1200"] 西武の豆田泰志【写真：産経新聞社】[/caption]











プロ入りから歩みをともにしてきた仲間も、一軍で戦う日々を支える存在になっている。育成から始まったプロ生活を、ともに歩んできた同期が長谷川信哉だ。同学年の2人は、1年目から育成練習や三軍で一緒に過ごす時間も長く、現在はロッカーも隣に並ぶ。



「自分自身もすごいハセ（長谷川）を応援していますし、活躍が嬉しいです」と喜び、豆田がマウンドに上がれば長谷川が後ろを守る。「実際結構助けてもらうことも多いので。本当にハセは頼りになるし、これからも頼っていきたい存在です」と同期への信頼は厚い。昨季はともに苦しいシーズンを送り、オフにはウインターリーグにもそろって参加した。長く同じ環境でプレーしてきただけに、2人が一軍で肩を並べる現在も特別な感覚はない。育成から6年。今では一軍のグラウンドで同じ勝利を目指している。



頼もしい同期に加え、チームには入団時から変わらず目標にしてきた存在もいる。豆田がプロ入りした当時、西武の守護神を務めていたのが増田達至（現ファーム・育成付）だった。



「僕は1年目から抑えの増田さんを見て、すごく僕の中では憧れでした。本当に今も目標にしているので、抑えを務めたい気持ちがあります」と入団時から抱いてきた憧れは、自らもいつか9回を任されたいという目標へ変わった。



ただ、まず見据えているのは現在の立ち位置を確立することだ。今季は回またぎをはじめ、さまざまな役割を担いながら30試合ほどまで登板数を伸ばした。来季は今季以上の登板数と結果を求め、「まずは勝ちパターンで7回、8回を任されるように頑張りたいです」と、より重要な場面での登板を目指している。



目の前に迫るクライマックスシリーズでも、マウンドに上がる姿勢は変わらない。日本シリーズ進出を懸けた戦いへ、「いつでも勝ちたい気持ちはありますけど、いつも通りワンプレーに集中して、一つ一つ（アウトを）取っていけたら」と、目の前の一戦に集中する覚悟だ。



「シーズンと違って短期決戦ですけど、特別変わったことはしたくないです」



一戦の重みが増す舞台でも、今季つかんできた感覚を崩すつもりはない。普段通り一球ずつ、一人ずつ打者と向き合いながら、豆田は自らの投球を貫く。











ライオンズファンの方へ

『獅子回顧録』渡辺久信 著

「ライオンズは強くなければいけない」チームづくりに奔走栄光と苦悩と激動の20年本書は、選手、監督、フロントとしてライオンズに長く関わってきた私が『獅子回顧録』と題して、チームづくりを振り返る一冊となる。幸せなことに、愛するライオンズで現場のトップとフロントのトップの両方を務めさせてもらった。選手時代を振り返る章もあるが、2004年に二軍の投手コーチとしてライオンズに復帰してから、GMを務めた2024年までが中心となる。下記からチェック↓【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】