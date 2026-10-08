国際サッカー連盟（FIFA）が7日、最新のFIFAランキングを発表した。

これまでは9月、10月、11月と3カ月連続でインターナショナルマッチウィークが設けられていたが、今年から9月と10月の活動期間が統合されることになったなか、UEFAネーションズリーグで4連勝を飾ったFIFAワールドカップ2026王者のスペイン代表が、2位アルゼンチン代表とのポイント差を広げて首位をキープした。

また、3位フランス代表と、4位イングランド代表の順位は変わらなかった一方、9月・10月の活動で4連勝を飾ったポルトガル代表が順位を2つ上げ、5位に浮上している。

日本代表は17位と前回から変動はなく、アジア最上位をキープ。そのほかのアジア勢は、23位にイラン代表、26位にオーストラリア代表、32位に韓国代表となっている。

FIFAランキングのトップ30は以下の通り。（2026年10月7日時点）

1位（－） スペイン

2位（－） アルゼンチン

3位（－） フランス

4位（－） イングランド

5位（＋2） ポルトガル

6位（－1） ブラジル

7位（－1） モロッコ

8位（－） ベルギー

9位（－） オランダ

10位（－） メキシコ

11位（－） コロンビア

12位（＋2） スイス

13位（－1） ドイツ

14位（－1） クロアチア

15位（－） イタリア

16位（－） アメリカ

17位（－） 日本

18位（－） セネガル

19位（－） ノルウェー

20位（－） ウルグアイ

21位（－） デンマーク

22位（＋1） オーストリア

23位（－1） イラン

24位（＋1） エクアドル

25位（－1） エジプト

26位（＋2） オーストラリア

27位（＋3） カナダ

28位（＋1） アルジェリア

29位（＋2） コートジボワール

30位（－4） ナイジェリア