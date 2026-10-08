[写真]=金田慎平

　国際サッカー連盟（FIFA）が7日、最新のFIFAランキングを発表した。

　これまでは9月、10月、11月と3カ月連続でインターナショナルマッチウィークが設けられていたが、今年から9月と10月の活動期間が統合されることになったなか、UEFAネーションズリーグで4連勝を飾ったFIFAワールドカップ2026王者のスペイン代表が、2位アルゼンチン代表とのポイント差を広げて首位をキープした。

　また、3位フランス代表と、4位イングランド代表の順位は変わらなかった一方、9月・10月の活動で4連勝を飾ったポルトガル代表が順位を2つ上げ、5位に浮上している。

　日本代表は17位と前回から変動はなく、アジア最上位をキープ。そのほかのアジア勢は、23位にイラン代表、26位にオーストラリア代表、32位に韓国代表となっている。

　FIFAランキングのトップ30は以下の通り。（2026年10月7日時点）

1位（－）　スペイン
2位（－）　アルゼンチン
3位（－）　フランス
4位（－）　イングランド
5位（＋2）　ポルトガル
6位（－1）　ブラジル
7位（－1）　モロッコ
8位（－）　ベルギー
9位（－）　オランダ
10位（－）　メキシコ
11位（－）　コロンビア
12位（＋2）　スイス
13位（－1）　ドイツ
14位（－1）　クロアチア
15位（－）　イタリア
16位（－）　アメリカ
17位（－）　日本
18位（－）　セネガル
19位（－）　ノルウェー
20位（－）　ウルグアイ
21位（－）　デンマーク
22位（＋1）　オーストリア
23位（－1）　イラン
24位（＋1）　エクアドル
25位（－1）　エジプト
26位（＋2）　オーストラリア
27位（＋3）　カナダ
28位（＋1）　アルジェリア
29位（＋2）　コートジボワール
30位（－4）　ナイジェリア