国際サッカー連盟（FIFA）が7日、最新のFIFAランキングを発表した。
これまでは9月、10月、11月と3カ月連続でインターナショナルマッチウィークが設けられていたが、今年から9月と10月の活動期間が統合されることになったなか、UEFAネーションズリーグで4連勝を飾ったFIFAワールドカップ2026王者のスペイン代表が、2位アルゼンチン代表とのポイント差を広げて首位をキープした。
また、3位フランス代表と、4位イングランド代表の順位は変わらなかった一方、9月・10月の活動で4連勝を飾ったポルトガル代表が順位を2つ上げ、5位に浮上している。
日本代表は17位と前回から変動はなく、アジア最上位をキープ。そのほかのアジア勢は、23位にイラン代表、26位にオーストラリア代表、32位に韓国代表となっている。
FIFAランキングのトップ30は以下の通り。（2026年10月7日時点）
1位（－） スペイン
2位（－） アルゼンチン
3位（－） フランス
4位（－） イングランド
5位（＋2） ポルトガル
6位（－1） ブラジル
7位（－1） モロッコ
8位（－） ベルギー
9位（－） オランダ
10位（－） メキシコ
11位（－） コロンビア
12位（＋2） スイス
13位（－1） ドイツ
14位（－1） クロアチア
15位（－） イタリア
16位（－） アメリカ
17位（－） 日本
18位（－） セネガル
19位（－） ノルウェー
20位（－） ウルグアイ
21位（－） デンマーク
22位（＋1） オーストリア
23位（－1） イラン
24位（＋1） エクアドル
25位（－1） エジプト
26位（＋2） オーストラリア
27位（＋3） カナダ
28位（＋1） アルジェリア
29位（＋2） コートジボワール
30位（－4） ナイジェリア