







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間5日、アトランタ・ブレーブスとのナリーグ地区シリーズ第2戦に2-3で敗れた。この試合ではブレイク・スネル投手が癖を見抜かれているのではと話題となったが、これに球団OBのジャスティン・ターナー内野手が異論を唱えた。米メディア『ザビッグリード』が報じた。



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同戦のスネルは3.2回1失点、被安打3、四球5と安定感を欠いたまま早期降板。その試合中、SNSではスネルの投球映像を元に、速球と変化球で微妙に動作が違うのではという意見が出て議論を呼んだ。



同メディアは「ターナーはブレーブス側が目に見える癖から、スネルの変化球を簡単に見抜いていたという見方に異議を唱えた」としつつ、同選手が「簡単に2つ意見を言うと、1つ目はユニホームの文字が見えるくらいの距離でなければ、グラブの高さの違いはおそらく分からないと思う。2つ目は1つ目とも関係するが、あの体の向きなら、打席からはおそらくグラブ自体が見えないだろう。昔から思っていることだが、スロー再生やズームにしないと分からないようなものなら、リアルタイムで見抜くのは難しいと思う」と綴ったことを紹介。



続けて、「ターナーの分析は別の見方も示している。単純に、投手が本来の制球力を発揮できない日もあるということだ。ドジャースにとって今、より大きな懸念は、第3戦でも同じように好機を逃すことがないようにすることだ」と記している。











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