メジャーでのレギュラーシーズン1年目を終えた村上宗隆（シカゴ・ホワイトソックス）が残した数字は、実に極端なものだった。故障による長期離脱がありながら35本塁打を放った一方、打率.207、196三振。ところが、四球率やハードヒット率、バレル率などに目を向ければ、リーグ屈指の数字が並んでいる。「三振が多く、当たれば飛び、しかも四球を選べる」。そんな村上の打撃を“ある指標”に当てはめると、かつてMLBを代表する打者だったアダム・ダンをも上回る、驚きの数字が浮かび上がった。（文：ニコ・トスカーニ）

[caption id="attachment_288793" align="aligncenter" width="1200"] ホワイトソックスの村上宗隆【写真：Getty Images】[/caption]

NPBにおける日本人選手のシーズン最多本塁打記録保持者で最年少三冠王の村上宗隆が満を持して海を渡り、極端な最終成績を残した。

故障による1か月近い欠場がありながらリーグ5位の35本塁打、同6位の92四球、同9位の長打率.478、同10位のOPS.825と長距離砲系のスタッツは軒並み高水準だった。

その一方で打率.207（61位）、三振196（ワースト3位）のコンタクト系スタッツは最低クラスだった。

「三振、本塁打、四球」が主な打撃リザルトであり、スモールボールとは対極にある極端なビッグボール型の打者としての成績を残している。

より詳細に打撃内容を見ると、空振り率と三振率がリーグ最下層レベルな一方、四球率、ハードヒット率、バレル率、平均打球速度は軒並みリーグ最上位2パーセントの超エリート級である。

「当たらないが当たると飛び、空振りも多いが選球眼もいいので簡単にアウトにならない」とこうして特徴を並べてみると極端なスタイルながらも貢献度の高い打者と言えるだろう。

アダム・ダンよりアダム・ダンだった村上

[caption id="attachment_265231" align="aligncenter" width="1200"] ホワイトソックスのアダム・ダン（写真：Getty Images）[/caption]

ネットの遊びに「アダム・ダン率」というものがある。

2001～14年にMLBでプレーしたアダム・ダン氏は5年連続40本塁打を放ち長打力に定評があった一方、低打率で三振と四球が多い打者だった。

アーロン・ジャッジ（ヤンキース）や大谷翔平（ドジャース）のようにある程度以上の打率も残せる完璧な打者とは違う、明確な穴がありながらも穴を認識したうえでも起用されるタイプの代表格として象徴的に語られる存在である。

本塁打、三振、四球は基本的に守備の影響を受けずに完結するため、“Three True Outcomes”（3つの真の結果）、略して「TTO」と呼ばれる。

アダム・ダン率は下記計算式で算出される

(本塁打+四球+三振)/打席

（※100倍でパーセント表記する。四球に敬遠は含まない。セイバーメトリクスの真面目な指標ではなくあくまでも遊びである）

ダン氏本人がキャリアハイのアダム・ダン率を記録したのは2012年シーズンで、当時のMLB最多記録だった223三振にあと1つと迫る222三振を喫したことからかなり高い数値となった。41本塁打、105四球（3敬遠）、222三振でアダム・ダン率は56.2%である。

今季の村上は35本塁打、92四球（8敬遠）、196三振で本家を僅かに上回りアダム・ダン率は56.9%である。この数値を他の打者と比べると村上がいかにアダム・ダンかよくわかる。

今季、ア・リーグの首位打者になり、本塁打・打点でも2位につけたヨルダン・アルバレス（アストロズ）は三振の少ない打者ではないが127試合出場で196三振した村上に対し、158試合で120三振と1試合平均の比率で比較すれば村上の半分以下しか三振していない。

アルバレスは打率だけでなく四球率と出塁率も高く、空振り率と三振率は低い。

打率だけでなく出塁率、長打率、四球、OPSなど複数の主要スタッツでリーグ1位を記録しており、アダム・ダン率は34.3%に過ぎない。スラッガーだがアダム・ダン型ではなく洗練された打者と言えるだろう。

村上の同僚で村上をさらに上回るリーグワーストの227三振と、村上をさらに下回る打率.197だったコルソン・モンゴメリー（ホワイトソックス）は選球眼に難があり（ボール球スウィング率は下位32%）、54四球（3敬遠）でOPS.685に過ぎなかった。

31本塁打でパワーは発揮したが、四球率の低さが響いたかアダム・ダン率は思いのほか低く、48.4%だった。

アダム・ダン型と言うよりは「シンプルに荒っぽい打者」と言った方が適切かもしれない。

頻繁に三振する村上の姿から「荒っぽい」という印象をお持ちの方も多いことと思うが、村上はただ荒っぽいだけでなくボール球を振らない「辛抱強さ」も持ち合わせている。これは現代の打者が評価されるうえで非常に重要なツールである。

ア・リーグ打率2位のチャンドラー・シンプソン（レイズ）は村上を大きく上回る打率.306で、村上の3分の1以下の48三振しか喫していないが選球眼に難があり、出塁率は.333でむしろ村上より低い（村上は.347）。

パワーレスなシンプソンは昨シーズンに続き今季も0本塁打で、0本塁打のシーズン打率3割はルイス・カスティーヨ氏が達成して以来27年ぶりの珍記録である。

0本塁打のシンプソンは長打力にも当然ながら難があり、OPSは.689に過ぎない。アダム・ダン率も低く、11.9%である。

こういったタイプの打者も打線に一人はいた方がいいのかもしれないが、長打力や出塁能力を重視する現代の打撃評価では、村上の方が高く評価されやすい。

ナ・リーグ本塁打王のカイル・シュワーバー（フィリーズ）は45本塁打、105四球（6敬遠）、220三振で典型的なアダム・ダン型だがシュワーバーですらアダム・ダン率は51.9%である。村上がいかにアダム・ダンであるかおわかりいただけるかと思う。

村上はただ荒っぽいだけでなく、真にアダム・ダンでTTOヒッター型の貢献をしたと言っていいだろう。

[caption id="attachment_288258" align="aligncenter" width="1200"] （左から）大谷翔平、工藤泰成（写真：Getty Images）[/caption]

メジャーでのレギュラーシーズン1年目を終えた村上宗隆（シカゴ・ホワイトソックス）が残した数字は、実に極端なものだった。故障による長期離脱がありながら35本塁打を放った一方、打率.207、196三振。ところが、四球率やハードヒット率、バレル率などに目を向ければ、リーグ屈指の数字が並んでいる。「三振が多く、当たれば飛び、しかも四球を選べる」。そんな村上の打撃を“ある指標”に当てはめると、かつてMLBを代表する打者だったアダム・ダンをも上回る、驚きの数字が浮かび上がった。（文：ニコ・トスカーニ）［2/2ページ］

村上の今後の課題

[caption id="attachment_290336" align="aligncenter" width="1200"] 三振の村上宗隆【写真：Getty Images】[/caption]

村上のスタッツをさらに見ると「前に出される空振り（タイミングが早すぎる）」と「バットがボールの上を通過する空振り」が多い傾向が見える。

データでも8月、9月のシーズン終盤はオフスピード（チェンジアップ、スプリット）系のボールに苦戦していることがわかる。

渡米する前は速い球に難があると言われていた村上だが、ふたを開けてみると160キロであろうとホームランにする適応を見せてきた。

相手バッテリーが攻め方を変えた可能性もあり、変化球で緩急を使われてタイミングを外されることが増えているのだろう。

PSでも地区シリーズで本塁打を放つ一方、三振を大量生産している村上だがアダム・ダンであることとただ荒っぽいことは似て非なることである。

基本的な打撃スタイルを変える必要はないと思うが、課題に取り組む必要はあるだろうし村上本人もそれは十分承知していることだろう。PSでの活躍と来シーズンの更なる進化を期待したい。

【著者プロフィール】

ニコ・トスカーニ

大学卒業後、IT技術者をしながら「ニコ・トスカーニ」のペンネームでカルチャー系の兼業ライターとして活動。また共同制作者、脚本家として神谷正倫名義で『11月19日』（2019）、『階段下は××する場所である』（2021）、『正しいアイコラの作り方』（2024）の3本の劇場公開作がある。FanGraphsのデータを確認するのが趣味で、好きが高じて野球の原稿も時折手掛けている。

【関連記事】

【了】