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楽天は8日、「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2026」に出場する楽天イーグルスジュニアの登録メンバー16名を選出したことを発表した。 ▼ 「楽天イーグルスジュニア」2026選出選手 氏名／フリガナ／地域／小学校名／学年／所属チーム名 井上 春之介／イノウエ ハルノスケ／青森 ／黒石小／6年／中郷ベースボールクラブ 横澤 龍義／ヨコサワ リュウギ／青森／北小／6年／板柳ワイルドイーグルス 神成 周侑／カンナリ シュウユウ／青森／中央小／6年／五所川原BBC 斉藤 旭飛／サイトウ アサヒ／青森／東小／6年／弘前レッドデビルズ 對馬 暖十／ツシマ アキト／青森／千年小／6年／弘前南BBC 浅水 陸人／アサミズ リクト／青森／佃小／6年／青森ストロングス 加藤 結馬／カトウ ユウマ／秋田／仙南小／6年／仙南トリプルスターズ 中屋敷 光翔／ナカヤシキ ミナト／岩手／桔梗野小（八戸市）／6年／洋野ベースボールクラブ 荒木 蓮咲（※）／アラキ ハク／山形／鮭川小／6年／鮭川ベースボールクラブ 五十嵐 虎之介／イガラシ トラノスケ／山形／大泉小／6年／大泉ホークス 四條 暖人／シジョウ ハルト／福島／久之浜第一小／6年／マツザキガーデンジュニアスポーツ少年団 道正 朝陽（※）／ドウショウアサヒ／宮城／長町小／6年／長町小学校少年野球クラブ 新田 叶依／ニッタ カイ／宮城／新田小／6年／新田小ツインズ 齋藤 英翔（※）／サイトウ エイト／宮城 ／榴岡小／6年／榴少年野球クラブ 李 駿汰（※）／リ シュンタ／宮城／八本松小／6年／宮城リーグ・仙台黒松 相原 優智／アイハラ マサト／宮城／玉浦小／6年／名取コンドルズ （※）は楽天イーグルスアカデミー ベースボールスクール所属選手 ▼ 「楽天イーグルスジュニア」2026チームスタッフ 代表：大廣 翔治（元･楽天イーグルス内野手／現･楽天イーグルス球団職員） 監督：寺岡 寛治（元･楽天イーグルス投手／現･楽天イーグルスアカデミーコーチ） コーチ：岩﨑 達郎（元･楽天イーグルス内野手／現･楽天イーグルスアカデミーコーチ） コーチ：小峯 新陸（元･楽天イーグルス投手／現･楽天イーグルスアカデミーコーチ）

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