従来のフェラーリ・プロサングエとの違いは？プロサングエ「ハンドリング・スペチアーレ」を伊バロッコで試す！

マラネッロ製のV12 FRモデルには、たとえ＋2であっても、（一部の例外を除いて）守られてきた作法がある。大排気量の12気筒自然吸気エンジンをフロントアクスルより後ろに積み、トランスミッションをリアアクスルに配して、スポーツカーとしての面目を保つことだ。長距離を速く走るだけでなく、その過程まで楽しませる。ドライバーとマシンの濃密な対話にこそ、マラネッロ製スポーツカーの本領がある。

【画像】走行性能をさらに強化したフェラーリ・プロサングエの新仕様「ハンドリング・スペチアーレ」（写真10点）

プロサングエは、その伝統に3枚目、4枚目のドアと、4つの独立したフルシートを持ち込んだ初の跳ね馬だ。さらに四輪駆動、後輪操舵、電動アクティブサスペンションまで備える。姿だけを見れば、従来のV12フェラーリとはまるで違う。マラネッロはそう呼ばないが、誰が見てもSUVだろう。ところがステアリングを握れば、狙った場所へ前輪を置ける正確さがあり、腰のあたりでは後輪が力強く路面を蹴る。紛れもなく、これまでの跳ね馬と同じ血筋――サラブレッド（プロサングエ）だと思わせる仕上がりだった。

そのプロサングエに、「ハンドリング・スペチアーレ」（HS）が加わった。いかにも過激そうな名前だが、マラネッロが目指したのは別物への仕立て直しではない。4人で旅を楽しめる豪華なGTという持ち味はそのままに、シャシーから届く情報をより鮮明にしたという。

それを確かめるため、バロッコのテストコースへ向かった。ミラノとトリノの中間に位置し、現在はステランティス・グループのプルービンググラウンドだが、かつてはアウトデルタ、すなわちアルファロメオの聖地として名を馳せた場所である。

HSで何が変わったのか。中心となるのは、電動アクティブサスペンションのキャリブレーションだ。プロサングエのプロダクトマネージャーによれば、ハード設定時の動的ロールを従来比で約10％抑えたという。

走ったのは、カントリーロードを模したバロッコのテストトラック。路面はハーフウェットで、テストにはかえって好都合だ。旧知のテストドライバーが親指を立て、にやりと笑って別のプロサングエに乗り込むや、いきなり結構な速度で走り出した。おいおい、こちとら久しぶりのバロッコなんだぜ。慌てて後を追う。

走り出した瞬間、車体がひと回り引き締まったように感じた。右へ左へとコーナーが畳みかける。ターンインでは、ノーズの反応のよさと節度がうまく両立している。フロントは素早く向きを変えるが、せわしさはない。小さな舵角でも意思が伝わり、旋回中に修正を加えても、車体は落ち着いて受け止める。

荷重移動の手応えも、これまでのプロサングエより明瞭だった。ロールそのものを封じるのではない。タイヤに荷重が乗り、ボディが受け止めたあと、余分な動きだけを素早く収める。腰には後輪が路面をつかむ感覚が、両手には前輪の感触が、くっきりと残る。四輪駆動と後輪操舵を備えながら、あくまでFRを貫く車だという印象が強い。

ハーフウェットのコーナーへ少し速めに入ると、その持ち味がよくわかった。電子制御がしゃしゃり出ることなく、姿勢を立て直す余地を手の内に残してくれる。ドライバーを急かさない一方で、反応は決して鈍くない。長距離を走り、峠道に差しかかって少しだけペースを上げたくなったとき、HSの新しい個性が生きてくるはずだ。

変速制御にも手が入った。5000rpmを超える領域では、よりスポーティな変速フィールを狙い、オートモードのキックダウンに要する時間も25％短縮。電光石火の変速は気分上々だ。

低速域の乗り味を標準仕様と同条件で比べたわけではないため、断言はできない。それでもHSには、以前より車体の密度が増したような感触があった。市街地を想定した速度で苦になる硬さではなかったが、公道ではややごつごつした印象が顔を出すかもしれない。

そして何より、V12のエグゾーストノートがいい。HSでは車内に届く音にも手を入れ、始動時と加速の力強さを強調する。公道で高回転域を使える時間はそう長くない。だからこそ、走り出しや中速からの加速で12気筒の存在を濃厚に味わえることに意味がある。

外観の変更は控えめだ。HSであることをアピールしたい向きには物足りないかもしれない。見分ける手がかりは、専用デザインのダイヤモンドカットホイール、カーボンファイバー製サイドシールド、マットブラックのエンドパイプくらい、だから。ただ、近寄って初めて気づく程度の差別化のほうが、プロサングエの実用的な造形に惹かれた人には好ましいのではないか。

プロサングエHSは、4ドアの利便性にスポーツカーらしい味付けを足しただけのモデルではない。フロントV12フェラーリが育んできた、グラントゥーリズモの余裕とスポーツカーの華やかさ。その二つの輪郭を、さらにくっきり描き直した一台だ。バロッコで実感したのは、最新の制御技術を重ねてもフェラーリらしさは薄まらず、むしろ運転席へ近づいてくるということだった。

マラネッロは、優れたマーケティングカンパニーであると同時に、掛け値なしのテクノロジーカンパニーでもあるのだ。

文：西川 淳 写真：フェラーリ

Words: Jun NISHIKAWA Photography: Ferrari