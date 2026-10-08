アーセナルがイングランド代表MFデクラン・ライスとの契約延長に迫っているようだ。7日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

現行契約が2028年6月末までとなっているライスだが、新たな条件での合意が間近となっている模様。報道によると、現在の週給は推定24万ポンド（約5000万円）だが、新契約には大幅な昇給が盛り込まれており、イングランド代表FWブカヨ・サカが手にしているクラブ最高給の推定35万ポンド（約7300万円）に並ぶ見通しだという。

現在27歳のライスはウェストハムで頭角を表し、2023年夏に当時の英国人史上最高額となる1億500万ポンド（約219億円）でアーセナルへ加入した。以降は“大黒柱”としてチームを牽引しており、ここまで公式戦通算165試合で21ゴール33アシストをマーク。昨シーズンは22年ぶりのプレミアリーグ制覇と20年ぶりのチャンピオンズリーグ（CL）決勝進出に大きく貢献した。

なお、アーセナルは7日にミケル・アルテタ監督との契約延長を公式発表。期間は明かされていないが、スポーツ専門メディア『アスレティック』は2030年6月末までと報じている。また、クラブはアルテタ監督率いるチームの中核を担うオランダ代表DFユリエン・ティンバーや、キャプテンを務めるノルウェー代表MFマルティン・ウーデゴーアとも新契約交渉を進めている模様だ。

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