スティーヴン・スピルバーグ最新作『ディスクロージャー・デイ』の制作の裏側とUFO現象の真実に迫る特別映像が開示

スティーヴン・スピルバーグの最新作『ディスクロージャー・デイ』（公開中 配給：東宝東和）の制作の裏側とUFO現象の真実に迫る特別映像が開示された。

『ディスクロージャー・デイ』は、スティーヴン・スピルバーグが監督を務めるSF映画。『ジュラシック・パーク』（1993）の脚本を手がけたデヴィッド・コープとタッグを組み、音楽はジョン・ウィリアムズが担当する。主演のエミリー・ブラントとジョシュ・オコナーをはじめ、オスカー俳優のコリン・ファース、イヴ・ヒューソン、コールマン・ドミンゴなど、実力派を迎え、全人類が目撃することになる「真実」の物語が幕を開けた。

10月1日に公開を迎えた本作、週末興行成績で洋画No.1の大ヒットスタートを切り、観客からの熱い支持と口コミで話題となっている。この度、実在する拉致や失踪体験の報告を基に、スピルバーグ監督が「真のリアリティ」を追求した本作より、その制作の裏側とUFO現象の真実に迫る特別映像が開示された。

特別映像は、スティーヴン・スピルバーグ監督の「ディスクロージャー・デイは世界に真実を解き放つ日」というセンセーショナルな言葉から幕を開ける。作中では長年政府が隠し続けてきた機密情報の流出を巡り、突如として未知の能力を発現させるマーガレット（エミリー・ブラント）と、天才的な頭脳で「真実」に迫るダニエル（ジョシュ・オコナー）が過酷な運命を辿っていく。スピルバーグ監督は「拉致や失踪体験の報告を基に、リアルな人物を描きたかった」と明かしており、フィクションの枠を超えた強いこだわりを覗かせている。さらに機密情報を世界に暴露する作戦の中心人物であるヒューゴを演じるコールマン・ドミンゴが「彼らの知る真実はすべてを変える。宗教も政府も、この世界さえも」と語る通り、二人が追う真実は世界の常識を根底から揺るがすほどの衝撃であることを示唆している。ラスト、スピルバーグ監督自身も「ダニエルとマーガレットはUFO現象の真実を明かそうとする。その瞬間からすべてが変わる」と力強く語っており、人類の常識が覆る「真実」の開示に期待が高まる映像となっている。

また、スピルバーグ監督が並々ならぬ執念で作り上げた実際の記録映像のように感じられるリアルな映像も見逃せない。機密映像のアーカイブ制作についてスピルバーグ監督は、「アーカイブされている映像は“何十年もの期間中に発生したUAPの来訪が、異なるフォーマットで記録されている”という設定だった。そのため16ミリフィルムや20世紀半ばのキネスコープ、ビデオテープから取り込んだ映像など、あらゆるフォーマットを再現しなければならなかった。ただ、徹底的にこだわったおかげで素晴らしいクオリティのアーカイブに仕上がった。私は各時代で使われていた媒体を忠実に再現することを追求し、あのシーンに携わった全てのメンバーが素晴らしい仕事をしてくれた」と自信を覗かせている。徹底的な時代考証と再現によって生み出されたハイレベルな映像が、観客を未知なる世界へと引きずり込んでいく。