「『花の慶次』を超える台を作りたい」――インタビュアーをまっすぐに見つめながらそう言葉にしたのは、『eリコリス・リコイル』の開発を担当した高橋未来氏(※「高」は「はしごだか」)。『花の慶次』といえば、ニューギンを代表する看板シリーズ。高橋氏にとっても、パチンコの楽しさを本格的に知るきっかけとなった、思い入れのある台だ。

そんな彼女が言葉にした「超える台を作りたい」という言葉の真意とは? インタビューでは、それほどの気概を持っていたからこそ、『eリコリス・リコイル』がヒットした要因も見えてくる。

入社の決め手は働く人の雰囲気

ニューギンに入社してからも、時間があればパチンコを打ちにいくという高橋氏。最初に打ったのは大学生の頃で、当時の交際相手に誘われたのがきっかけだったという。そこから、大学の講義がない日など、徐々に一人でホールへ行くように。その中で出会ったのが、『CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃』だった。

「暇つぶしに一人で行き始めて2、3回目のときに『漆黒』を打ったんです。そしたら、RUSHが終わらなくて。何万発も出るのは初めての経験で『えっ、終わらない! どうしよう、どうしよう、これいつまで続くの!』って戸惑いつつもテンションが上がりました(笑)。あの瞬間、パチンコって楽しいなと、より思ったんです」

改めて楽しさを知ったものの、それはあくまで趣味の一環。遊技機メーカーに就職しようという気持ちはなく、まずは人材系の会社に入社した。しかし、思い描いていたような職場ではなく、苦悩の日々を過ごすなかで退職を決意。転職サイトを見ているときに見つけたのが、ニューギンの採用ページだった。

「転職するときも、特に遊技機メーカーへという気持ちはなかったんです。ただ、たまたまニューギンの採用ページを見たときに、女性社員の方の写真が掲載されているのを見つけて。この業界は男性が多いイメージだったので、女性も活躍しているんだと驚きました。そこから興味を持って、応募してみたんです」

転職活動ではニューギン以外にも応募し、いくつかの企業で内定をもらっていた。それでも同社を選んだ決め手は、働く人の雰囲気だった。

「前職の上下関係がハードだったこともあり、転職するときは職場の雰囲気も重視していました。ニューギンは面接のときから社員みんなの雰囲気も対応もよくて。ここで働きたいと強く思うようになり、採用の連絡をもらった瞬間に即決しました」

好きという気持ちがあるからこそ、いいものが生まれる

入社後は企画課で働くように。同社の企画課は、デザイン・表示・盤面の3分野に分かれて企画業務を行っている。高橋氏が担当している表示企画は演出の大元を考えたり、スペックをはじめとしたゲーム性を考えたりするのが主な仕事内容。経験したことがない仕事に右往左往する彼女の指針になったのは、OJT担当の女性社員だった。

「OJTを担当してくれた先輩は、めちゃくちゃパチンコ愛が強く、アニメも大好きなんです。しかも、“この作品なら、こういう演出を取り入れたら絶対に面白くなる”という想像力、そしてそれを具現化する力がすごくて。上司にも伝わる魅力的なアイデアを出される姿は、本当にカッコいいです」

そんな先輩からは、仕事が終わってから「今日はいっしょに打ちに行かない?」と声をかけられたり、休みの日も「今日、乗り打ちしない?」と誘われたりしたという。結果的にそれがリラックスにも、業界研究にもつながることとなった。

「先輩に連れていってもらうようになってから、よりパチンコが好きになって。一時期は週6で通っていました(笑)。もちろん楽しいから打ちに行っているのですが、お客さんはどの時間帯にどの台を打っているのか、人気の台はどんな演出を取り入れているのかなど、目で見てリサーチするようにもなって。マーケティング担当の数字も参考にはしていますが、実際に足を運んで、体験することでの発見もあると実感しています」

先輩と同じく、アニメを観ることも大好きな高橋氏。今ではアニメを観ながら「この作品なら、こういう演出を取り入れたら面白そう」と思いを巡らせることがあるという。そんなパチンコもアニメも大好きだからこそ、開発のときはファンの気持ちを第一に考えるようにしている。

「開発に取り組むとき、ファンの方がどんな演出を見たいか、期待しているかを第一に考えるようにしています。自分も好きな作品ならファンの気持ちも分かりやすいので、パチンコもアニメも好きでよかったです(笑)。先輩の姿を見ていても思いますが、やはり好きという気持ちがあるからこそ、いいものが生まれるんじゃないかな」