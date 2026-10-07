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ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手は、アトランタ・ブレーブスとのディビジョンシリーズ第3戦に先発し、チームを3-1の勝利へ導いた。シリーズ1勝1敗で迎えた重要な一戦でエース級の投球を披露し、ドジャースは2勝1敗と勝ち越した。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が10月6日（日本時間7日）に言及した。



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当初はタリク・スクーバル投手とブレイク・スネル投手で本拠地2連勝を狙い、山本が敵地でシリーズ突破を決める構想だった。しかし第2戦で敗れたため、山本にはシリーズの流れを取り戻す大きな役割が求められた。



その期待に応えるように、山本は7回（98球）を投じ、被安打4、奪三振10、与四球1、失点1と好投をみせた。



打線ではキケ・ヘルナンデス内野手が2ラン本塁打を放ち、フレディ・フリーマン内野手もシリーズ2本目となるソロ本塁打を記録。山本の好投を援護した。



この日の山本についてステビンス氏は「デーブ・ロバーツ監督は、ドジャースのエース・山本を第3戦に回したことで多くの批判を浴びたが、その判断には理由があった。ブレーブスはレギュラーシーズンを通じて、特に最後の6週間において、左投手に対する成績が劣っていたからだ」と言及した。



負けられない試合でエースの投球を披露した山本。昨季もポストシーズンでは圧巻の投球をみせていたが、今季も同様の活躍でチームをワールドシリーズ3連覇へ導いてほしい。











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