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ロサンゼルス・ドジャースのミゲル・ロハス内野手が、アトランタ・ブレーブスとのディビジョンシリーズ第3戦で腰に異変を訴え、途中交代を余儀なくされた。球団は試合後、腰痛による交代と発表した。米メディア『ニューヨーク・ポスト』のトーマス・L・ミュレイ記者が10月6日（日本時間7日）に言及した。



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ロハスは8回、ブレーブスのブレント・スーター投手が投じた速球をファウルにした直後に異変を見せた。打席へ戻る際には足を引きずるような姿も確認された。



その直後、デーブ・ロバーツ監督と球団のトレーニングスタッフがロハスのもとへ向かい、状態を確認。最終的にプレー続行はできず、途中交代となった。



球団はロハスの交代理由について腰痛と発表。代わってトミー・エドマン内野手が二塁の守備に入った。



ロハスの緊急交代について、ミュレイ氏は「彼はスーターの速球をファウルにした後、明らかに痛みを訴える様子が見られた。昨季はトロント・ブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦で同点本塁打を放ち、試合を延長戦に持ち込んだヒーローだった」と言及した。



今季限りで引退を表明し、チームの精神的支柱でもあるロハス。今季も昨季のようにポストシーズンでの活躍を期待されていたが、今は軽傷であることを願うしかない。











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