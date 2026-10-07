







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間7日、アトランタ・ブレーブスとのナリーグ地区シリーズ第3戦に3-1で勝利した。この試合ではミゲル・ロハス内野手が負傷交代するアクシデントがあったが、経過にかかわらず次戦は欠場濃厚のようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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3-1とドジャース2点リードの8回表無死一塁。第4打席に入っていたロハスは、カウント1-0から高めのシンカーをスイング。この直後、両膝に手をつきつつ苦悶の表情を浮かべると、トミー・エドマン内野手に代わって交代となった。



同メディアは「試合後、ロハスは腰に張りを感じていること、5回にダイビングキャッチを試みた際に症状が出たことを明かした。第4戦については『必要とされれば出場できるように準備したい。まずは試合を終えて少し休んで、薬を飲むなどしてまた戻りたい』と語っている」と言及。



その一方で、「デーブ・ロバーツ監督は『明日、彼がどんな状態で来るかだと思う。タイラー・マーリー投手が相手なので、おそらく明日は先発ではないだろうが、状態が良くなっていることを願っている』と述べた。ロハスはタフな選手であり、明日もおそらく出場可能な状態にはなるだろうが、左投手を相手に代打を送る絶好の機会でもない限り、出場可能性は低い」と記している。











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