







埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズは7日、トレイ・ウィンゲンター投手が帰国したことを発表した。右肘の炎症により今季中の復帰を断念。10日に開幕するクライマックスシリーズを前に、ブルペンを支えてきた助っ人右腕を欠くことになった。



ウィンゲンターは昨季、49登板で防御率1.74を記録すると、来日2年目の今季も救援陣の一角として奮闘。シーズン途中に離脱したものの、復帰後は20試合連続ホールドのプロ野球記録を樹立するなど抜群の安定感を披露し、防御率1.57をマークした。



しかし、9月上旬に戦列を離れ、その後は復帰を目指して調整を続けていた。



ウィンゲンターは球団を通じ、以下のようにコメントした。



「肘の炎症の状態により、今シーズンの復帰を断念することとなりました。シーズンを通してチームに貢献することができず、非常に悔しいですし、クライマックスシリーズ、日本シリーズという重要な舞台でチームの力になれないことが本当に残念です。まずはコンディションの回復に努め、万全の状態で来シーズンを迎えられるように準備していきます」



CS直前の帰国発表を受け、SNSでは「こりゃキツイな」「やばいじゃん」「マジか!?」と驚く声が上がった一方、「来年頼んだよ」「本当にお疲れさまでした」「来季は万全の状態で頼む」など、来季の復活を願う声も寄せられていた。













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【了】