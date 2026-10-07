本人も意気に感じた？　ドジャース・ロバーツ監督、不振選手への信頼を強…









大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間7日、アトランタ・ブレーブスとのナリーグ地区シリーズ第3戦に3-1で勝利した。この試合ではアンディ・パヘス外野手がマルチ安打を放ったが、デーブ・ロバーツ監督は安どしているかもしれない。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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今シリーズのパヘスは2戦目終了時点で7打数無安打、4三振とサッパリで、先行きを不安視する声も少なくなかった。そんな中、迎えた第3戦では第2、第3打席でそれぞれヒットを放っている。



同メディアによると、ロバーツ監督は第3戦に先立って、「私は彼のことを信じている。今年、我々がワールドシリーズで優勝するためには、彼がチームの一員としてしっかり力を発揮してくれることが必要だと思っている」、「私としては、彼がポストシーズンに入ってからここまでの打席数は、判断するにはあまりにも少なすぎると思っている。それに四球も2つ選んでいる。だから（火曜日までの）結果だけですべてが決まるわけではない」とパヘスへの信頼を強調。



また、「同監督はパヘスの打撃不振の根本原因について、『無理をしすぎている』ことと、ストライクゾーンから外れた球に手を出してしまうことにあると考えていると付け加えた」とも伝えている。











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