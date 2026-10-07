







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズは7日、石垣勝海内野手と2027シーズンの契約を行わないことを発表した。



石垣は酒田南高から2016年ドラフト3位で中日ドラゴンズに入団。右の長打力を持つ内野手として期待され、プロ6年目の2022年には自己最多となる50試合に出場し、打率.162、3本塁打、6打点を記録した。



その後は一軍での出場機会を減らし、2024年オフの現役ドラフトで千葉ロッテマリーンズへ移籍。移籍1年目の昨季は20試合に出場し、14打数2安打、打率.143を記録。



プロ10年目の今季は登録名を「石垣雅海」から「石垣勝海」へ変更。「海（マリーンズ）が勝つ」という願いを込めて新たなシーズンに臨んだが、一軍では8試合の出場にとどまり、5打数1安打、打率.200、1打点だった。



一方、ファームでは66試合に出場し、150打数33安打、打率.220、11打点、2盗塁を記録。内野の複数ポジションをこなしながら一軍再定着を目指したが、十分な出場機会をつかむことはできなかった。



一軍通算では159試合に出場し、打率.138、4本塁打、9打点。中日から現役ドラフトでロッテへ移籍して2年目の28歳内野手だったが、プロ10年目で戦力外通告を受けることになった。



















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