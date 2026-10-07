巨人は7日、宮崎で開幕したフェニックス・リーグの初戦に臨み、日本ハムに5―1で勝利した。CSに向けた調整を兼ねて投手陣が登板し、それぞれが好投を見せた。
先発の西舘勇陽は初回に満塁のピンチを招いたものの、2回を投げて4奪三振無失点。5回には田中瑛斗が登板し、2安打を浴びながらもこちらも無失点投球。CSに向けて調整を行った。
また、左肘手術から復帰した横川凱は3回を投げ、5奪三振1失点。実戦で力強い投球を披露した。9回に登板した田和廉は3者凡退で試合を締めくくった。
巨人は7日、宮崎で開幕したフェニックス・リーグの初戦に臨み、日本ハムに5―1で勝利した。CSに向けた調整を兼ねて投手陣が登板し、それぞれが好投を見せた。
先発の西舘勇陽は初回に満塁のピンチを招いたものの、2回を投げて4奪三振無失点。5回には田中瑛斗が登板し、2安打を浴びながらもこちらも無失点投球。CSに向けて調整を行った。
また、左肘手術から復帰した横川凱は3回を投げ、5奪三振1失点。実戦で力強い投球を披露した。9回に登板した田和廉は3者凡退で試合を締めくくった。
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