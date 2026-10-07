【ロッテ】ドラ1右腕が4年で戦力外…今季ファーム防御率2.43も、1軍登板わ…









千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズは7日、菊地吏玖投手と2027シーズンの契約を行わないことを発表した。



菊地は札幌大谷高、専修大を経て、2022年ドラフト1位でロッテに入団。最速150キロを超える直球を武器とする右腕として期待され、ルーキーイヤーの2023年に一軍デビューを果たした。



プロ2年目の2024年には20試合に登板し、24回を投げて1勝0敗、1セーブ、2ホールド、防御率2.25を記録。救援陣の一角として一定の存在感を示した。



しかし、昨季は21試合に登板したものの、23回2/3で防御率5.32と苦戦。プロ4年目の今季は一軍でわずか2試合の登板にとどまり、3回を投げて4安打、2四球、2失点、防御率6.00だった。



一方、ファームでは27試合に登板し、37回を投げて3勝1敗、防御率2.43。29奪三振を記録するなど、一軍とは対照的に一定の成績を残していた。



一軍通算では44試合に登板し、1勝2敗、1セーブ、2ホールド、防御率3.79。ドラフト1位で入団し、2年目には20試合登板を果たした右腕だったが、プロ4年目でロッテを退団することになった。



















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