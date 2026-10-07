







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズは7日、東妻勇輔投手と2027シーズンの契約を行わないことを発表した。



東妻は智弁和歌山高、日本体育大を経て、2018年ドラフト2位でロッテに入団。最速150キロを超える力強い直球と変化球を武器とする右腕で、ルーキーイヤーの2019年から24試合に登板した。



2021年には37試合に登板して1勝0敗、4ホールド、防御率2.88を記録。2023年も36試合で11ホールド、防御率2.91をマークするなど、救援陣の一角として一軍で実績を積んだ。



しかし、2024年は6試合で防御率11.05、昨季も6試合で防御率6.75と登板機会が減少。プロ8年目の今季は一軍でわずか1試合の登板にとどまり、2回を投げて7安打、1四球、5失点（自責2）、防御率9.00だった。



一方、ファームでは32試合に登板し、38回2/3を投げて2勝3敗、6セーブ、防御率1.63。41奪三振を記録するなど、一軍とは対照的に安定した成績を残した。



一軍通算では126試合に登板し、4勝4敗、24ホールド、防御率4.10。



今季もファームでは防御率1点台を記録した30歳右腕だったが、プロ8年目でロッテを退団することになった。球団発表によると、本人は現役続行を希望している。



















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