







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズは7日、東妻勇輔投手、菊地吏玖投手、石垣勝海内野手の3選手に対し、来季の契約を行わないことを通知したと発表した。3選手はいずれも現役続行を希望している。



東妻は智弁和歌山高、日本体育大を経て、2018年ドラフト2位でロッテに入団。プロ1年目の2019年から一軍で24試合に登板すると、2021年には自己最多の37試合に登板するなど、主に救援投手として一軍のマウンドに立ってきた。



菊地は札幌大谷高、専修大を経て、2022年ドラフト1位でロッテから指名を受けてプロ入り。2023年に一軍デビューを果たし、2024年には20試合に登板して1勝0敗、1セーブ、2ホールド、防御率2.25を記録した。



石垣は酒田南高から2016年ドラフト3位で中日ドラゴンズに入団。内野の複数ポジションをこなすユーティリティープレーヤーとして一軍でプレーし、2024年オフの現役ドラフトでロッテへ移籍した。今季から登録名を「石垣雅海」から「石垣勝海」に変更していた。



球団によると、東妻、菊地、石垣の3選手はいずれも現役続行を希望している。













【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】