阪神タイガース 最新情報
阪神タイガースの岩貞祐太投手は6日、本拠地・甲子園球場で行われた広島東洋カープ戦で現役最後の登板に臨んだ。1点リードの7回に2番手としてマウンドに上がり、先頭の末包昇大選手を空振り三振に仕留めた。
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バッテリーを組んだのは、前の回に代打で出場し、そのままマスクをかぶった同期入団の梅野隆太郎選手。
岩貞投手は初球、141キロの直球で見逃しのストライクを奪うと、2球目は131キロのスライダーで空振りを奪って追い込んだ。1球ボールを挟んだ4球目、最後は141キロの直球で空振り三振を奪った。
打者1人を抑えたところで交代が告げられ、梅野選手と2人で天を見上げる場面もあった。後を託されたのは、同じく同期入団の岩崎優投手。岩崎投手は後続の2人を打ち取ってこの回を無失点で終え、チームは2-1で逃げ切った。
熊本県出身の岩貞投手は、必由館高、横浜商科大を経て2013年ドラフト1位で阪神に入団。
3年目の2016年は25試合に登板して自己最多の10勝、156奪三振を記録した。その後はリリーフに回り、2023年には50試合で自己最多の24ホールドをマークした。
NPB通算成績は305試合に登板して43勝44敗60ホールド、防御率3.56。13年間のプロ野球人生に幕を下ろした。
【動画】最後は141キロの直球！岩貞祐太の現役最後の空振り三振がこちら
DAZNベースボールのXより
天を見上げた
岩貞祐太 最後は渾身のストレート
同期の絆 岩崎優へとバトンをつなぐ
⚾️阪神×広島
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