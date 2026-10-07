







ロサンゼルス・ドジャース 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースのエンリケ・ヘルナンデス選手は6日（日本時間7日）、敵地のトゥルイスト・パークで行われたアトランタ・ブレーブスとのナ・リーグ地区シリーズ第3戦に「9番・三塁」で先発出場。ポストシーズン通算17本目となる先制2ランを放ち、チームの勝利に貢献した。



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両チーム無得点の4回、1死一塁で迎えた第2打席。ブレーブス先発のクリス・セール投手が投じた2球目、低めのチェンジアップを完璧に捉えると、打球速度約172キロ、角度33度で舞い上がった打球は左翼スタンドに飛び込んだ。



この回は2死からフレディ・フリーマン選手もソロ本塁打で続き、ドジャースは3点を先行。ヘルナンデス選手は2回と6回の打席はいずれも空振り三振、9回は遊飛に倒れ、この試合は4打数1安打2打点だった。



チームは先発の山本由伸投手が7回1失点と好投し、3-1で勝利。対戦成績を2勝1敗として、リーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。



プエルトリコ出身のヘルナンデス選手は、2009年ドラフト6巡目でヒューストン・アストロズに入団。2014年にメジャーデビューを果たした。



今季はレギュラーシーズン41試合に出場して打率.222、4本塁打、12打点。ポストシーズンでは通算298打数81安打、17本塁打を記録している。































【動画】セールのチェンジアップを完璧に捉えた…エンリケ・ヘルナンデスが左翼席へ先制2ラン！



MLBのXより





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