山本由伸 最新情報
ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手は6日（日本時間7日）、敵地のトゥルイスト・パークで行われたアトランタ・ブレーブスとのナ・リーグ地区シリーズ第3戦に先発。7回98球を投げて4安打1失点、10奪三振の好投で、今ポストシーズン初勝利を挙げた。
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ブレーブスの先発クリス・セール投手との投げ合いとなったこの試合。山本投手は初回を2つの三振を含む三者凡退で立ち上がると、3回までに6つの三振を奪った。
4回にはエンリケ・ヘルナンデス選手の2ランとフレディ・フリーマン選手のソロで3点の援護を受けた。
5回は連打と四球で1死満塁のピンチを招き、一ゴロの間に1点を失ったが、続く打者を二ゴロに打ち取って最少失点でしのいだ。6回と7回はいずれも三者凡退。最後は2者連続の空振り三振で締めくくり、マウンドを降りた。
チームは3-1で勝利し、対戦成績を2勝1敗としてリーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。
10奪三振は山本投手にとってポストシーズン自己最多で、昨年のリーグ優勝決定シリーズから続くポストシーズンの連勝を5に伸ばした。
山本投手は都城高から2016年ドラフト4位でオリックス・バファローズに入団。2023年オフに12年総額3億2500万ドルでドジャースと契約した。
昨季はワールドシリーズで3勝を挙げてシリーズMVPに輝き、今季はレギュラーシーズン28試合に先発して14勝9敗、防御率2.53、182奪三振の成績を残した。
【動画】98球で築いた三振の山…山本由伸が敵地でブレーブス打線から10奪三振！
MLB JapanのXより
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※昨年のNLCSからPS5連勝！
7回1失点10奪三振の好投
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